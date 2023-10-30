《經濟通通訊社３０日專訊》大眾公用（０１６３５）（滬：６００６３５）公布，今年第
三季虧損約２﹒０４億元（人民幣．下同），去年同期純利為２５４﹒３萬元，基本每股虧損為
０﹒０６９２０５元。
首九月純利為２﹒７３億元，去年同期錄虧損１﹒４８億元，基本每股收益為
０﹒０９２５３３元。（ｂｎ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞► 立即申請
30/10/2023 18:23
大眾公用（０１６３５）第三季盈轉虧蝕２﹒０４億人幣
《經濟通通訊社３０日專訊》大眾公用（０１６３５）（滬：６００６３５）公布，今年第
三季虧損約２﹒０４億元（人民幣．下同），去年同期純利為２５４﹒３萬元，基本每股虧損為
０﹒０６９２０５元。
首九月純利為２﹒７３億元，去年同期錄虧損１﹒４８億元，基本每股收益為
０﹒０９２５３３元。（ｂｎ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞► 立即申請
上一篇新聞︰30/10/2023 18:25 《國企紅籌》龍源電力：擬對附屬公司龍源吳起增資３０６０萬人幣
30/10/2023 18:39 《國企紅籌》白雲山：第三季純利按年增１０﹒８％至９﹒８億人幣
30/10/2023 18:35 福萊特玻璃（６８６５）第三季淨利潤按年增７６％至８﹒８億人幣
30/10/2023 18:31 比亞迪（０１２１１）第三季淨利潤按年增逾８２％至１０４億人幣
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
雙櫃台N
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰