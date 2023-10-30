《經濟通通訊社３０日專訊》大眾公用（０１６３５）（滬：６００６３５）公布，今年第

三季虧損約２﹒０４億元（人民幣．下同），去年同期純利為２５４﹒３萬元，基本每股虧損為

０﹒０６９２０５元。

首九月純利為２﹒７３億元，去年同期錄虧損１﹒４８億元，基本每股收益為

０﹒０９２５３３元。（ｂｎ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告





