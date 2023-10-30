《經濟通通訊社３０日專訊》復旦張江（０１３４９）（滬：６８８５０５）公布，截至今

年９月底止第三季淨利潤為２１４５﹒４萬元（人民幣．下同），按年跌約７０﹒５３％，基本

每股收益０﹒０２元。營業收入約１﹒８５億元，按年跌５８﹒４％。

今年首三季淨利潤８９８９﹒２萬元，按年升１４４﹒１１％，基本每股收益０﹒０９元，

營業收入７﹒０８億元，按年跌１﹒１６％。（ｋｋ）



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