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AH股新聞

30/10/2023 17:57

《國企紅籌》復旦張江上季盈利２１４５萬人幣，按年跌７０﹒５％

　　《經濟通通訊社３０日專訊》復旦張江（０１３４９）（滬：６８８５０５）公布，截至今
年９月底止第三季淨利潤為２１４５﹒４萬元（人民幣．下同），按年跌約７０﹒５３％，基本
每股收益０﹒０２元。營業收入約１﹒８５億元，按年跌５８﹒４％。
　　今年首三季淨利潤８９８９﹒２萬元，按年升１４４﹒１１％，基本每股收益０﹒０９元，
營業收入７﹒０８億元，按年跌１﹒１６％。（ｋｋ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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