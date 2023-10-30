《經濟通通訊社３０日專訊》福萊特玻璃（０６８６５）（滬：６０１８６５）公布，根據
中國企業會計準則，今年第三季純利為８﹒８４億元（人民幣．下同），按年增７６﹒１９％；
營業收入６２﹒０６億元，增５８﹒７２％。
今年首三季純利為１９﹒６９億元，按年增３０﹒８６％；營業收入１５８﹒８５億元，增
４１﹒６４％。（ａｃ）
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30/10/2023 18:35
福萊特玻璃（６８６５）第三季淨利潤按年增７６％至８﹒８億人幣
《經濟通通訊社３０日專訊》福萊特玻璃（０６８６５）（滬：６０１８６５）公布，根據
中國企業會計準則，今年第三季純利為８﹒８４億元（人民幣．下同），按年增７６﹒１９％；
營業收入６２﹒０６億元，增５８﹒７２％。
今年首三季純利為１９﹒６９億元，按年增３０﹒８６％；營業收入１５８﹒８５億元，增
４１﹒６４％。（ａｃ）
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