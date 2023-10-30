《經濟通通訊社３０日專訊》白雲山（００８７４）（滬：６００３３２）公布，今年第三
季純利９﹒８億元人民幣，按年增長１０﹒８１％。
今年首三季純利３７﹒９１億元人幣，按年增９﹒１２％。（ａｃ）
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30/10/2023 18:39
白雲山（８７４）第三季純利按年增１０﹒８％至９﹒８億人幣
《經濟通通訊社３０日專訊》白雲山（００８７４）（滬：６００３３２）公布，今年第三
季純利９﹒８億元人民幣，按年增長１０﹒８１％。
今年首三季純利３７﹒９１億元人幣，按年增９﹒１２％。（ａｃ）
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