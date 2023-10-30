《經濟通通訊社３０日專訊》龍源電力（００９１６）（深：００１２８９）公布，公司附

屬公司龍源吳起為加快新能源項目發展，需要增加註冊資本金。經協商，公司擬對龍源吳起增資

３０６０萬元人民幣，龍源吳起的參股股東國能陝西同比例跟進增加投資２９４０萬元人民幣，

本次增資完成後公司在龍源吳起的股權比例維持５１％不變。（ａｃ）

