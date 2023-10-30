《經濟通通訊３０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



流動性調控收放自如，貨幣政策精準有效

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１０月底，人行公開市場操作在連續實施大額資金淨投放後逐步轉為淨回籠。專家指，由於政府

債券發行繳款的影響還會持續一段時間，預計人行將繼續運用多種手段保持流動性合理充裕，四

季度有可能繼續降準。



對市場保持樂觀，基金公司積極自購

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易方達基金２９日宣布２億元（人民幣．下同）自購易方達滬深３００ ＥＴＦ。１０月以來，

易方達基金、交銀施羅德基金、景順長城基金、興銀基金等多家基金公司密集出手自購。



前三季度上市公司研發支出超七千億元

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數據顯示，截至１０月２９日１７時，３８７９家Ａ股上市公司已發布三季報，今年前三季度，

３８４１家可比Ａ股公司研發支出（投入）合計為７２５８﹒６億元，同比增長８﹒３％。





《上海證券報》



政策持續加碼，基建投資企穩有支撐

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隨著一系列穩投資政策舉措密集出台，地方重大項目建設正在加快落地。專家表示，作為穩增長

重點方向，未來財政等相關政策持續發力，將為基建投資提供有效資金支持，推動重大項目盡快

形成實物工作量，基建投資有望企穩。



頭部公募出手自購，超百億元湧入ＥＴＦ

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１０月２３日至２７日，多隻寬基ＥＴＦ合計淨申購額超１７０億元。多家頭部基金公司宣布降

低旗下部分ＥＴＦ費率，並自購旗下ＥＴＦ。除了存量ＥＴＦ強勢吸金以外，當前ＥＴＦ「上新

速度」也明顯加快。



創業板十四周年：逐步成為高水平創新創業動能策源地

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２０２３年１０月３０日，創業板開市滿十四周年。從２００９年首批２８家企業掛牌上市，到

如今上市公司數量已達１３２４家，總市值超過１１萬億元，創業板承載服務創新使命，十四年

來，孜孜不倦地引資本活水投入創新浪潮，有力地推動了中國創新經濟的發展和產業結構的調整

。





《證券時報》



萬億頭部公募將投２億元自購寬基ＥＴＦ

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易方達基金管理有限公司２９日公告，將於近日運用固有資金２億元投資旗下寬基ＥＴＦ產品。

業內人士認為，頭部公募在此時重金投入對大盤寬基ＥＴＦ的自購或凸顯對市場底部信號的確認

。



併購重組市場升溫，政策舉措助力企業做大做強

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併購重組市場正在回暖。 Ｗｉｎｄ最新數據顯示，截至１０月２９日，今年已有超過１５０家

Ａ股上市公司首次披露重大重組事件，去年全年為１０９家。



消費金融助力消費復甦，同業競爭考驗數字風控能力

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隨著各類促進消費復甦政策措施落地見效，消費對經濟增長的拉動作用明顯增強。國家統計局數

據顯示，今年前三季度，最終消費支出對ＧＤＰ增長的貢獻達到８３﹒２％，單就三季度而言，

最終消費支出對ＧＤＰ增長的貢獻達９４﹒８％，均處於歷史高位水平。（ｌｃ）

