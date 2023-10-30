《神州經脈》三千保衛戰打響，滬深股市今日（３０日）五連升，半導體及醫藥股落鑊，帶

動成交顯著上升，全日兩市成交達到１０３８１億元（人民幣．下同），時隔兩個月終破萬億元

關口，為今年８月２８日以來成交新高。不過銀行、地產、能源等佔比較重的板塊呈跌，外資流

出，滬綜指全日好淡爭持，只有０﹒１２％的升幅，報３０２１﹒５５點，科技股比重更高的深

市表現強勁，深成指漲１﹒６１％，創業板指飆２﹒４８％。

外資早市淨流入５﹒６億元，不過午後見獲利離場心態，全日淨流出２４億元。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日小幅高開後反覆下跌，惟全日波幅僅５５點，介乎

７﹒３１３６至７﹒３１９１之間，收報７﹒３１８０，較上個交易日４時３０分收盤價跌１４

點子。成交亦延續低迷，全日成交９９﹒４２億美元。

今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１７８１，較上個交易日升１點子，七連升，續創１０月

１３日以來逾兩周新高，與市場預測偏離仍近１４００點，上個交易日報７﹒１７８２。



＊今日新聞精選＊



１﹒ １０月底，人行公開市場操作在連續實施大額資金淨投放後逐步轉為淨回籠。官媒《中國

證券報》繼上周五（２７日）在頭版文章預計四季度降準的可能性較大，今日頭版文章再引述專

家指，人行根據市場形勢變化，靈活開展公開市場操作，支持貨幣市場度過了本月流動性壓力最

大的階段。由於政府債券發行繳款的影響還會持續一段時間，預計人行將繼續運用多種手段保持

流動性合理充裕，四季度有可能繼續降準。



２﹒ 第十屆北京香山論壇昨起一連三日舉行，中共中央軍委副主席張又俠在今日上午的開幕式

發表主旨演講，批評有些國家始終抱著零和思維，搞「拉幫結派」政治，導致單邊主義，又指有

國家蓄意製造動盪，干涉別國內政。他強調必須高度警惕冷戰思維捲土重來，共同抵制撕裂世界

的錯誤做法。本屆論壇主題是「共同安全 持久和平」。今年也是北京香山論壇時隔四年再次線

下舉行。本屆論壇有１００多個國家和國際組織，７００多名與會代表和觀察員，共１８００多

人參會。



３﹒ 財政部發布通知，加強對國有商業保險公司的長周期考核，對經營效益類指標的「淨資產

收益率」由「當年度指標」調整為「３年周期指標＋當年度指標」相結合的考核方式，３年周期

指標為「３年周期淨資產收益率（權重為５０％）」，當年度指標為「當年淨資產收益率（權重

為５０％）」。業內人士認為，保險資金是資本市場中長期資金的重要組成部分，對國有商業保

險公司實施長周期考核，有助於增強其投資股票、基金等權益類資產的積極性和穩定性，提升其

參與資本市場的廣度和深度，推動資本市場的高質量發展。



４﹒ 為引導國有商業保險公司長期穩健經營，財政部發布《關於引導保險資金長期穩健投資

加強國有商業保險公司長周期考核的通知》，將《辦法》中經營效益類指標的「淨資產收益率

」由「當年度指標」調整為「３年周期指標＋當年度指標」相結合的考核方式，３年周期指標為

「３年周期淨資產收益率（權重為５０％）」，當年度指標為「當年淨資產收益率（權重為

５０％）」。



５﹒ 香港高等法院將中國恒大（０３３３３）的清盤呈請聆訊再次押後至１２月４日，高院法

官陳靜芬稱「這回真的是最後一次押後」。她指如果公司無法達到她所設的標準，即提出具體修

訂後的重組方案，法院「很可能」在下次聆訊時頒布清盤令。



６﹒ 財政部數據顯示，９月全國共銷售彩票５２７﹒７４億元，同比增１９４﹒４２億元，增

長５８﹒３％。財政部表示，主要受杭州亞運會等重大賽事增多、即開型彩票新票上市、新渠道

拓展等因素影響，彩票銷量較上年同期增長較快。１－９月累計，全國共銷售彩票

４２８５﹒３５億元，同比增１４７２﹒９４億元，增長５２﹒４％。與上年同期相比，全國所

有省份９月彩票銷量均增長，其中，廣東、江蘇、浙江和山東增加額較多，同比分別增加

２０﹒３０億元、１６﹒５４億元、１５﹒６６億元和１２﹒３８億元。



７﹒ 在傳聞醞釀兩個月後，廣州市在相關文件中正式提及「房票安置」，成為內地首個明確相

關政策的一線城市。廣州市日前審議通過城市更新專項規劃及城中村改造專項規劃，提出「優化

成本會計與徵拆標準，探索房票安置政策機制，拓寬城中村改造資金支持管道等策略，破解城中

村改造難題，提升改造效率」。之前廣州對城中村改造的補償方式，主要透過回遷房為主，現金

補償為輔。若實施「房票安置」，拆遷戶可自行向參與房票安置工作的房企購買商品房，直接用

房票結算。



８﹒ 環球銀行金融電信協會（ＳＷＩＦＴ）數據顯示，２０２３年９月，人民幣在全球貿易融

資中佔比為５﹒８％，同比上升１﹒６個百分點，超過歐元的佔比５﹒４３％，排名上升至第二

。不僅如此，人民幣在全球貿易融資的佔比從去年初開始迅速增加，到今年９月，該佔比已經是

２０２２年１月的３倍。但美元的貿易融資佔比依然領先各類貨幣，２０２３年９月，該比值為

８４﹒１５％。（ｓｌ）

