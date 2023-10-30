《鍾之日記》１０月３０日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



三千保衛戰打響，滬深股市今日五連升，半導體及醫藥股落鑊，帶動成交顯著上升，全日兩

市成交達到１０３８１億元人民幣，時隔兩個月終破萬億關口，為今年８月２８日以來成交新高

。不過銀行、地產、能源等佔比較重的板塊呈跌，外資流出，滬綜指全日好淡爭持，只有

０﹒１２％的升幅，報３０２１﹒５５點，科技股比重更高的深市表現強勁，深成指漲

１﹒６１％，創業板指飆２﹒４８％。

外資早市淨流入５﹒６億元人民幣，不過午後見獲利離場心態，全日淨流出２４億元人民幣

。官媒《中國證券報》今日頭版文章引述專家指，由於政府債券發行繳款的影響還會持續一段時

間，預計人行將繼續運用多種手段保持流動性合理充裕，第四季有可能繼續降準。

易方達基金公告稱，基於對中國資本市場長期健康穩定發展的信心，將於近日運用固有資金

２億元投資旗下滬深３００ＥＴＦ產品。此次自購為１０月以來公募自購旗下寬基ＥＴＦ產品金

額最大的一次，也大幅超過了易方達基金在８月出資５０００萬元的自購規模。



＊恒指小升７點，關注美聯儲動靜＊



美股三大指數上周五個別發展，港股今日偏穩，全日悶局，波幅不足２００點，市場觀望聯

儲局議息，及中東地緣局勢變化，恒生指數收報１７４０６，升７點，主板成交近９２５億元。

滙控（００００５）公布，截至今年９月底止，第三季列帳基準除稅前利潤為７７﹒１４億

美元，按年升１﹒４倍，反映業績因利率上升而持續受惠，董事會已通過派發第三次股息每股

０﹒１美元。今年首九月收入增加１７０億元，增幅為４７％，達到５３０億元，當中包括各項

交易的有利影響。有關增幅亦反映淨利息收益增加６１億元，集團旗下所有環球業務均錄得增長

。按固定匯率基準計算，收入增加５１％，達到５３０億元。不過滙控全日價跌１﹒５％，報

５７﹒２元。



＊淨息差連跌，內銀遇沽壓＊



中資銀行陸續公布業績，儘管盈利普遍仍按年增加，但隨著政策降息、存量房貸利率下調等

大環境影響下，淨利息收入均有所下跌，淨息差連跌。郵儲銀行（０１６５８）今日大跌

６﹒６％，是六大行中跌幅最大，交通銀行（０３３２８）跌３﹒５％，工商銀行

（０１３９８）跌２﹒８６％，建設銀行（００９３９）、農業銀行（０１２８８）齊跌逾

１﹒７％，中國銀行（０３９８８）跌１％。

郵儲銀行首三季純利按年增２﹒４５％；營業收入按年增１﹒２４％，淨息差２﹒０５％，

較上半年降０﹒０３個百分點。野村指郵儲銀行業績遜預期，將目標價降至５﹒５３元。

農行首三季淨息差為１﹒６２％，按季收窄４個百分點；工商銀行首三季利息淨收入下降

４﹒７２％，淨息差為１﹒６７％，相比２０２３年上半年的１﹒７２％相差５個百分點。瑞銀

指工行業績表現遜預期，僅予「中性」評級。

至於之前公布業績的建行公布，首三季純利按年增長２﹒６３％，不過期內利息淨收入較上

年同期減少３﹒０５％，淨利息收益率為１﹒７５％，淨利差為１﹒５５％，較上年同期均下降

３０個基點。



＊恒大清盤聆訊延期，法官揚言無下次＊



眾所矚目的中國恒大（０３３３３）清盤呈請聆訊，香港高等法院將案件再次押後至１２月

４日，清盤危機暫時解除，但高院法官陳靜芬稱「這回真的是最後一次押後。」她指如果公司無

法達到她所設的標準，即提出具體修訂後的重組方案，法院「很可能」在下次聆訊時頒布清盤令

。

但隨著中國當局釋出訊號，不會直接出手救助陷入債務危機的房企，加上恒大主席許家印已

經被警方控制，外界質疑恒大事到如今能否維持經營運作，據報本來反對清盤的債權人態度也開

始動搖了，不過從法官押後聆訊的做法來看，恒大目前仍然獲得部分債權人的支持。

中國恒大股價曾經暴跌近２３％至０﹒１８２元，全日收市則跌９﹒８％，報０﹒２１３元

；恒大物業（０６６６６）跌４﹒６％，恒大汽車（００７０８）跌２﹒１％。



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