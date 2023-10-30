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AH股新聞

30/10/2023 11:00

《Ａ股焦點》內銀息差收窄趨勢持續，農行Ａ工行Ａ績後跌近２％

　　《經濟通通訊社３０日專訊》農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）及工商銀行
（０１３９８）（滬：６０１３９８）於上周五（２７日）盤後公布前三季業績，盡管盈利仍同
比增加，但隨著政策降息、存量房貸利率下調等大環境影響下，淨利息收入均有所下跌，淨息差
連跌７季。
　　Ａ股銀行板塊今早顯著跌，中信銀行（滬：６０１９９８）挫４﹒５％，交通銀行
（滬：６０１３２８）跌４﹒１％，招商銀行（滬：６０００３６）跌２﹒９％，建設銀行
（滬：６０１９３９）跌２﹒８％，中國銀行（滬：６０１９８８）跌２﹒３％，農業銀行走低
１﹒９％，工商銀行跌１﹒７％。
　　農行首三季純利為７４１﹒２２億元（人民幣．下同）按年增７﹒７６％，不過淨利息收入
４３３６﹒２８億元，按年下降３﹒２％，淨息差為１﹒６２％，按季收窄４個百分點；工商銀
行首三季純利為９４９﹒２９億元，按年增長０﹒０３％，利息淨收入５０１５﹒２６億元，下
降４﹒７２％，淨息差為１﹒６７％，相比２０２３年上半年的１﹒７２％相差５個百分點。
　　至於之前公布業績的建行公布，首三季純利為８８１﹒１億元，按年增長２﹒６３％，不過
期內利息淨收入４６８４﹒２５億元，較上年同期減少３﹒０５％，淨利息收益率為１﹒７５％
，淨利差為１﹒５５％，較上年同期均下降３０個基點。（ｅｙ）

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