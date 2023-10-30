《經濟通通訊社３０日專訊》農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）及工商銀行

（０１３９８）（滬：６０１３９８）於上周五（２７日）盤後公布前三季業績，盡管盈利仍同

比增加，但隨著政策降息、存量房貸利率下調等大環境影響下，淨利息收入均有所下跌，淨息差

連跌７季。

Ａ股銀行板塊今早顯著跌，中信銀行（滬：６０１９９８）挫４﹒５％，交通銀行

（滬：６０１３２８）跌４﹒１％，招商銀行（滬：６０００３６）跌２﹒９％，建設銀行

（滬：６０１９３９）跌２﹒８％，中國銀行（滬：６０１９８８）跌２﹒３％，農業銀行走低

１﹒９％，工商銀行跌１﹒７％。

農行首三季純利為７４１﹒２２億元（人民幣．下同）按年增７﹒７６％，不過淨利息收入

４３３６﹒２８億元，按年下降３﹒２％，淨息差為１﹒６２％，按季收窄４個百分點；工商銀

行首三季純利為９４９﹒２９億元，按年增長０﹒０３％，利息淨收入５０１５﹒２６億元，下

降４﹒７２％，淨息差為１﹒６７％，相比２０２３年上半年的１﹒７２％相差５個百分點。

至於之前公布業績的建行公布，首三季純利為８８１﹒１億元，按年增長２﹒６３％，不過

期內利息淨收入４６８４﹒２５億元，較上年同期減少３﹒０５％，淨利息收益率為１﹒７５％

，淨利差為１﹒５５％，較上年同期均下降３０個基點。（ｅｙ）

