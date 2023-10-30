《經濟通通訊社３０日專訊》易方達基金２９日公告稱，基於對中國資本市場長期健康穩定

發展的信心，將於近日運用固有資金２億元（人民幣．下同）投資旗下寬基ＥＴＦ產品－－易方

達滬深３００ＥＴＦ。此次自購為１０月以來公募自購旗下寬基ＥＴＦ產品金額最大的一次，也

大幅超過了易方達基金在８月出資５０００萬元的自購規模。

值得一提的是，今年１０月以來，部分公募基金開啟新一輪自購，包括景順長城基金、西部

利得基金、交銀施羅德基金、德邦基金、華西基金等。

其中，景順長城於１０月２６日宣布出資１０００萬元認購旗下景順長城價值發現混合型證

券投資基金。１０月１７日，交銀施羅德基金公告，擬出資２億元認購旗下在募基金－－交銀施

羅德瑞元三年定開。

業內人士認為，頭部公募在此時重金投入對大盤寬基ＥＴＦ的自購或凸顯對市場底部信號的

確認。



＊逾百億資金湧入寬基ＥＴＦ＊



在２３日，中央匯金公司宣布買入交易型開放式指數基金（ＥＴＦ）以來，上周股票ＥＴＦ

市場總份額增長２０９億份，淨流入資金約為１７２億元。

據Ｃｈｏｉｃｅ估算，在１０月２３日至２７日，寬基ＥＴＦ成為「吸金主力」，易方達滬

深３００ＥＴＦ淨申購額為６５﹒７３億元，華泰柏瑞滬深３００ＥＴＦ淨申購額為５０﹒０８

億元，嘉實滬深３００ＥＴＦ淨申購額為２９﹒１１億元，華夏上證科創板５０成分ＥＴＦ淨申

購額為２１﹒８５億元，華夏滬深３００ＥＴＦ淨申購額也達到１２﹒０３億元。合計淨申購額

達到１７８﹒８億元。（ｌｃ）

