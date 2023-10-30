《經濟通通訊社３０日專訊》易方達基金２９日公告稱，基於對中國資本市場長期健康穩定
發展的信心，將於近日運用固有資金２億元（人民幣．下同）投資旗下寬基ＥＴＦ產品－－易方
達滬深３００ＥＴＦ。此次自購為１０月以來公募自購旗下寬基ＥＴＦ產品金額最大的一次，也
大幅超過了易方達基金在８月出資５０００萬元的自購規模。
值得一提的是，今年１０月以來，部分公募基金開啟新一輪自購，包括景順長城基金、西部
利得基金、交銀施羅德基金、德邦基金、華西基金等。
其中，景順長城於１０月２６日宣布出資１０００萬元認購旗下景順長城價值發現混合型證
券投資基金。１０月１７日，交銀施羅德基金公告，擬出資２億元認購旗下在募基金－－交銀施
羅德瑞元三年定開。
業內人士認為，頭部公募在此時重金投入對大盤寬基ＥＴＦ的自購或凸顯對市場底部信號的
確認。
＊逾百億資金湧入寬基ＥＴＦ＊
在２３日，中央匯金公司宣布買入交易型開放式指數基金（ＥＴＦ）以來，上周股票ＥＴＦ
市場總份額增長２０９億份，淨流入資金約為１７２億元。
據Ｃｈｏｉｃｅ估算，在１０月２３日至２７日，寬基ＥＴＦ成為「吸金主力」，易方達滬
深３００ＥＴＦ淨申購額為６５﹒７３億元，華泰柏瑞滬深３００ＥＴＦ淨申購額為５０﹒０８
億元，嘉實滬深３００ＥＴＦ淨申購額為２９﹒１１億元，華夏上證科創板５０成分ＥＴＦ淨申
購額為２１﹒８５億元，華夏滬深３００ＥＴＦ淨申購額也達到１２﹒０３億元。合計淨申購額
達到１７８﹒８億元。（ｌｃ）
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