《經濟通通訊社３０日專訊》滬深交易所上周五（２７日）晚分別發布基礎設施ＲＥＩＴｓ

臨時報告指引，明確臨時報告的具體披露時間，規定信息披露義務人應當自知道或者應當知道重

大披露事項之日起２日內披露相關事項；對不同基礎資產類別分別設置口徑統一的關鍵運營指標

；規定二級市場價格波動觸發信息披露和停復牌的情形標準。

其中，考慮基礎設施ＲＥＩＴｓ收益主要來源於基礎設施項目的特點，指引要求規範基礎設

施項目運營情況信息披露事項，重點關注基礎設施項目生產經營狀況、現金流及其來源的穩定性

、項目公司主體資格變動和運營管理機構穩定性四方面表現。

同時，強化運營管理機構的主體責任落實，運營管理機構應當對披露事項進行確認，對臨時

報告披露內容存在異議時，應當告知基金管理人，由基金管理人在臨時報告中披露異議內容及其

理由。

在基金層面，指引規定二級市場價格波動觸發信息披露和停復牌的情形標準。例如，基礎設

施基金最近２０個交易日收市價累計漲跌幅超過２０％或者當日漲跌幅超過５％的，基金管理人

應於相關事項發生的次一交易日披露交易情況提示公告，但上市首日除外。（ｌｃ）

