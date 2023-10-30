《經濟通通訊社３０日專訊》中國外長王毅結束３天的訪美行程，是否落實「習拜會」是外

界關注焦點。美官員稱，關於下月（１１月）的習拜會，雙方原則上達成協議，但細節仍在制定

中。

王毅與美國戰略界人士座談時指，中美都同意朝著實現元首會晤共同努力，但落實元首會晤

不會是一馬平川，不能靠自動駕駛，雙方要切實把去年峇里元首會晤的共識真正落到實處，排除

干擾，克服障礙，增進共識，積累成果。

王毅又表示，今次訪美期間，中美雙方本著平等和相互尊重的態度，就共同關心的多項問題

進行深入、建設性、實質性戰略溝通，共同發出穩定和改善中美關係的積極信號；儘管中美之間

還存在分歧，仍有許多問題需要解決，但雙方都認為，中美兩個大國保持對話是有益而且必要的

，雙方都希望中美關係儘快穩下來，爭取好起來。



＊籲擴大中美雙邊關係積極議程＊



王毅亦同美國工商業等各界代表舉行座談。王毅表示，中方願同美方一道，擴大雙邊關係積

極議程，減少消極議程，為實現兩國元首三藩市會晤而共同努力。

王毅強調，中國對外開放的大門愈開愈大，營商環境持續改善，創新水平日益提升。中美互

利合作的動力依然強勁，基礎依然深厚，空間依然廣闊，希望大家抓住中國高質量發展和高水平

開放新機遇，培育兩國友好的民意和社會基礎。

與會代表表示，美國工商界重視中國向高質量發展轉型，對中國市場充滿信心，支持兩國政

府採取有效措施，便利人員往來。（ｒｙ）

