《經濟通通訊社３０日專訊》天眼查Ａｐｐ顯示，上海小米景明科技有限公司於１０月２６
日成立，法定代表人為于立國，註冊資本１０００萬人民幣，經營範圍含移動終端設備銷售、電
子產品銷售、新能源汽車整車銷售、交通及公共管理用標牌銷售、二手車經紀、洗車服務、電動
汽車充電基礎設施運營、食品銷售等。
股權全景穿透圖顯示，該公司由小米景明科技有限公司全資持股，後者為小米智能技術有限
公司全資子公司。（ｃｔ）
30/10/2023 14:35
《汽車新勢力》小米在上海成立新公司，經營範圍含新能源汽車銷售
《經濟通通訊社３０日專訊》天眼查Ａｐｐ顯示，上海小米景明科技有限公司於１０月２６
日成立，法定代表人為于立國，註冊資本１０００萬人民幣，經營範圍含移動終端設備銷售、電
子產品銷售、新能源汽車整車銷售、交通及公共管理用標牌銷售、二手車經紀、洗車服務、電動
汽車充電基礎設施運營、食品銷售等。
股權全景穿透圖顯示，該公司由小米景明科技有限公司全資持股，後者為小米智能技術有限
公司全資子公司。（ｃｔ）
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