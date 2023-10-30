《經濟通通訊社３０日專訊》天眼查Ａｐｐ顯示，上海小米景明科技有限公司於１０月２６

日成立，法定代表人為于立國，註冊資本１０００萬人民幣，經營範圍含移動終端設備銷售、電

子產品銷售、新能源汽車整車銷售、交通及公共管理用標牌銷售、二手車經紀、洗車服務、電動

汽車充電基礎設施運營、食品銷售等。

股權全景穿透圖顯示，該公司由小米景明科技有限公司全資持股，後者為小米智能技術有限

公司全資子公司。（ｃｔ）

