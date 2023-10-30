《經濟通通訊社３０日專訊》關注今日中國恒大（０３３３３）在香港法院進行清盤聆訊，

滬深股市今早低開，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒２７％，報３００９﹒６１點，逼近三千

關，深成指低開０﹒１２％，紙業股造好，保險股顯著走低。

官媒《中國證券報》繼上周五（２７日）在頭版文章預計四季度降準的可能性較大，今日頭

版文章再引述專家指，由於政府債券發行繳款的影響還會持續一段時間，預計人行將繼續運用多

種手段保持流動性合理充裕，第四季有可能繼續降準。人民銀行今日進行６５８０億元（人民幣

．下同）７天期逆回購，淨回籠１５００億元。公開市場本周共２８２４０億元逆回購到期。

易方達基金公告稱，基於對中國資本市場長期健康穩定發展的信心，將於近日運用固有資金

２億元投資旗下滬深３００ＥＴＦ產品。此次自購為１０月以來公募自購旗下寬基ＥＴＦ產品金

額最大的一次，也大幅超過了易方達基金在８月出資５０００萬元的自購規模。

融券限制收緊今日生效，當局將融券保證金比例由不得低於５０％上調至８０％，對私募的

這一比例更上調到１００％。有分析師測算融券規模可能減半，不過私募基金認為就目前行情而

言，新規對融券收益的影響幾乎可以忽略不計。

樓市下行風險蔓延至一二線城市，計劃大規模改造城中村廣州市公布相關文件，正式提及「

房票安置」，成為內地首個明確房票政策的一線城市。分析指以房票取代實物安置，可促進當地

房地產去庫存，同時也可緩解廣州市政府的改造資金壓力。（ｅｙ）

