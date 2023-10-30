《經濟通通訊社３０日專訊》滬深股市今早低開，銀行股業績見息差收窄壓力，加上恒大清

盤風險增，滬綜指盤中持續偏弱，低見３００２﹒３５點，惟科技股暴力拉升，半導體、醫藥板

塊升勢兇猛，帶動滬指在午收前倒升，半日揚０﹒１７％收盤，報３０２２﹒９點；科技股比重

更高的深市表現強勁，深成指漲１﹒５２％，創業板指更漲２﹒３３％。

交投活躍，兩市半日成交６５４４億元（人民幣．下同），較上日（２７日）同時段成交增

長１４﹒３％，外資好淡力量繼續爭持，半日淨流入５﹒６億元。官媒《中國證券報》今日頭版

文章引述專家指，由於政府債券發行繳款的影響還會持續一段時間，預計人行將繼續運用多種手

段保持流動性合理充裕，第四季有可能繼續降準。

易方達基金公告稱，基於對中國資本市場長期健康穩定發展的信心，將於近日運用固有資金

２億元投資旗下滬深３００ＥＴＦ產品。此次自購為１０月以來公募自購旗下寬基ＥＴＦ產品金

額最大的一次，也大幅超過了易方達基金在８月出資５０００萬元的自購規模。



＊銀行業績差，集體捱沽＊



農業銀行（滬：６０１２８８）及工商銀行（滬：６０１３９８）於上周五（２７日）盤後

公布前三季業績，盡管盈利仍同比增加，但隨著政策降息、存量房貸利率下調等大環境影響下，

淨利息收入均有所下跌，淨息差連跌７季。

Ａ股銀行板塊今早顯著跌，中信銀行（滬：６０１９９８）挫４﹒１％，建設銀行

（滬：６０１９３９）跌２﹒８％，招商銀行（滬：６０００３６）跌２﹒３％，農業銀行、工

商銀行走低１﹒９％，中國銀行（滬：６０１９８８）跌１﹒５％。

郵儲銀行（滬：６０１６５８）第三季純利２６０﹒９１億元，按年跌２﹒４％，淨息差按

季收窄至２﹒０５厘，連跌８季，股價大跌４﹒４％；交通銀行（滬：６０１３２８）第三季純

利按年下跌３％，淨息差縮至僅１﹒３厘，股價同跌３﹒６％。

香港高等法院將中國恒大的清盤呈請聆訊再次押後至１２月４日，高院法官陳靜芬稱「這回

真的是最後一次押後。」她指如果公司無法達到她所設的標準，法院「很可能」在下次聆訊時頒

布清盤令。內房同業偏軟，招商蛇口（深：００１９７９）跌４﹒５％，保利發展

（滬：６０００４８）跌２﹒９％，萬科Ａ（深：０００００２）軟０﹒３％，至於華僑城Ａ

（深：００００６９）第三季虧損超過２０億元，股價跌１﹒４％。



＊醫藥股連日落鑊＊



科技股大升托市，晶片股表現最強，振芯科技（深：３００１０１）飆１７﹒２％，有方科

技（滬：６８８１５９）升１６﹒８％，長盈通（滬：６８８１４３）升８﹒２％，廣和通

（深：３００６３８）升８﹒１％，三旺通信（滬：６８８６１８）升７﹒３％。

醫藥板塊連日落鑊，普利製藥（深：３００６３０）飆１８％，迪哲醫藥

（滬：６８８１９２）升１３﹒７％，成都先導（滬：６８８２２２）升１３﹒６％，康龍化成

（深：３００７５９）升１３﹒１％，仟源醫藥（深：３００２５４）漲１０﹒８％，昂利康

（深：００２９４０）、奧賽康（深：００２７５５）等股升一成漲停。（ｅｙ）

