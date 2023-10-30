《經濟通通訊社３０日專訊》三千保衛戰打響，滬深股市終於見炒風，半導體及醫藥股落鑊

，帶動成交顯著上升，全日兩市成交達到１０３８１億元（人民幣．下同），時隔兩個月終破萬

億元關口，為今年８月２８日以來成交新高。不過銀行、地產、能源等佔比較重的板塊呈跌，外

資流出，滬綜指全日好淡爭持，只有０﹒１２％的升幅，報３０２１﹒５５點，科技股比重更高

的深市表現強勁，深成指漲１﹒６１％，創業板指飆２﹒４８％。

外資早市淨流入５﹒６億元，不過午後見獲利離場心態，全日淨流出２４億元。官媒《中國

證券報》今日頭版文章引述專家指，由於政府債券發行繳款的影響還會持續一段時間，預計人行

將繼續運用多種手段保持流動性合理充裕，第四季有可能繼續降準。

易方達基金公告稱，基於對中國資本市場長期健康穩定發展的信心，將於近日運用固有資金

２億元投資旗下滬深３００ＥＴＦ產品。此次自購為１０月以來公募自購旗下寬基ＥＴＦ產品金

額最大的一次，也大幅超過了易方達基金在８月出資５０００萬元的自購規模。



＊內銀業績見憂，郵儲行見紅急跌＊



農業銀行（滬：６０１２８８）及工商銀行（滬：６０１３９８）於上周五（２７日）盤後

公布前三季業績，盡管盈利仍同比增加，但隨著政策降息、存量房貸利率下調等大環境影響下，

淨利息收入均有所下跌，淨息差連跌７季。

Ａ股銀行板塊今日顯著跌，中信銀行（滬：６０１９９８）挫４﹒５％，建設銀行

（滬：６０１９３９）跌３﹒４％，招商銀行（滬：６０００３６）跌２％，農業銀行走低

１﹒９％，工商銀行走低１﹒７％，中國銀行（滬：６０１９８８）跌１﹒３％。

郵儲銀行（滬：６０１６５８）第三季純利２６０﹒９１億元，按年跌２﹒４％，淨息差按

季收窄至２﹒０５厘，連跌８季，股價大跌４﹒８％；交通銀行（滬：６０１３２８）第三季純

利按年下跌３％，淨息差縮至僅１﹒３厘，股價同跌４％。

香港高等法院將中國恒大的清盤呈請聆訊再次押後至１２月４日，高院法官陳靜芬稱「這回

真的是最後一次押後。」她指如果公司無法再次提出重組方案，法院「很可能」在下次聆訊時頒

布清盤令。內房同業偏軟，招商蛇口（深：００１９７９）跌３﹒１％，保利發展

（滬：６０００４８）跌２﹒９％，萬科Ａ（深：０００００２）軟０﹒３％，至於華僑城Ａ

（深：００００６９）第三季虧損超過２０億元，股價跌１﹒９％。



＊油價回軟三桶油齊挫＊



以色列派出軍隊和坦克進入加薩走廊北部，但以方並沒有採取大規模進攻，而只是逐日進攻

，美國白宮國家安全顧問沙利文此前表示，以色列有責任保護加沙無辜人民的生命，並要求以方

解釋如何部署軍事行動，以及如何區分平民及恐怖分子。

國際油價上周五大漲近３％，但在今天亞洲早盤回跌，布蘭特原油１２月期貨跌落至每桶

９０美元之下。三桶油Ａ股今日急跌，中國石油（滬：６０１８５７）跌３﹒９％，中國石化

（滬：６０００２８）跌３﹒８％，中國海油（滬：６００９３８）跌１﹒９％。

醫藥板塊連日落鑊，普利製藥（深：３００６３０）飆１３﹒８％，迪哲醫藥

（滬：６８８１９２）升１２﹒９％，康龍化成（深：３００７５９）升１２﹒６％，成都先導

（滬：６８８２２２）升１１﹒８％，昂利康（深：００２９４０）、奧賽康

（深：００２７５５）等股升一成漲停。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３５８３﹒７７ ＋０﹒６０

上證綜合指數 ３０２１﹒５５ ＋０﹒１２ ４３９５﹒８８

上證Ａ股指數 ３１６７﹒９３ ＋０﹒１２

深證成份指數 ９９２７﹒９９ ＋１﹒６１ ５９８５﹒１８

深圳創業板指數 １９７７﹒６９ ＋２﹒４８

上證Ｂ股指數 ２３０﹒３６ ＋０﹒９４ ０﹒８５

深證Ｂ股指數 １０６２﹒６６ ＋０﹒３３ ０﹒５４

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