《海納智見》隨著公募基金第三季報披露完畢，Ａ股市場對於公募基金持倉的關注持續提升

，其倉位變化情況為投資者提供了分析Ａ股市場籌碼的依據，本文將圍繞基金持倉變動情況進一

步深入挖掘，並對當前市場進行分析。



２３Ｑ３最新基金季報顯示，主動偏股基金的股票倉位目前均處於歷史高位水平。對於當前

處於歷史高位的基金持倉水平，市場上有投資者認為這意味著潛在的降倉位風險，或將給市場帶

來壓力。實際上，對比歷史上的Ａ股行情及基金倉位，可以發現過去市場行情底部確實往往對應

基金倉位低點。然而觀察２０１９年以來的基金倉位變動情況可以發現，實際上近年來基金在不

同市場環境下均維持著高倉位運行，即大部分基金經理可能減少了擇時的操作，更傾向於調整持

倉結構來應對市場變化。偏股型公募基金頻繁擇時的現象減少背後或是近年來主題基金的興起，

隨著機構投資理念逐漸向深耕賽道轉變，行業主題型基金逐漸壯大。綜合來看，在主動偏股型基

金的倉位波動逐漸趨緩的背景下，後續選擇基金進一步降低倉位的可能性或較小。



從結構看，Ｑ３基金持倉趨向均衡。自去年底以來至２３Ｑ２主動偏股型基金持續加倉

ＴＭＴ，同時整體減少了對消費、金融和資源板塊的持倉。從２３Ｑ３的最新變化來看，基金則

階段性減持科技板塊，並明顯加倉白酒醫藥等消費、金融和資源板塊，持倉結構出現階段性再平

衡。２３Ｑ３基金持倉結構出現再平衡，主要源自於三季度宏觀政策更加注重穩定經濟增長，同

時活躍資本市場系列政策的持續出台對市場起到明顯刺激效應，因此對應到市場行情上傳統行業

表現更佳。此外從超額收益視角看，三季度以來行業層面的超額收益趨勢已逐漸實現再平衡的過

程。



從基金重倉股表現來看當前市場已經具備底部區域特徵。此外近期高股息板塊的表現也可以

視作市場底部或將出現的信號之一。實際上，在Ａ股歷史上哪怕是在行情較弱的熊市或震盪市期

間，Ａ股依然存在至少兩次１０％以上漲幅的機會，而反觀今年截至２０２３╱１０╱２７年內

僅有一波行情。往後看，基本面回暖疊加政策利好，有望為歲末年初行情提供支撐。結構上重視

大金融及科技，此外關注消費醫藥配置價值。三季度基金持倉及市場行情顯示行業結構正在朝傳

統行業再平衡，展望後市，四季度在三季報披露結束後市場進入業績真空期、博弈因素將增多，

同時當下穩增長政策仍在持續發力，萬億國債的增發將利於帶動國內需求，有助於進一步鞏固經

濟回升態勢。在政策持續發力背景下，傳統行業或仍有機會，其中從配置角度來看公募基金對大

金融板塊的配置仍較低，估值也仍處於歷史低位，後續有望進一步迎來修復；同時前期科技板塊

超額收益已經收斂，配置價值正逐漸顯現。此外，醫藥和大眾消費品板塊具有配置性價比。



風險提示：穩增長政策落地進度不及預期，國內經濟修復不及預期。



《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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