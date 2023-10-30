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AH股新聞

30/10/2023 15:05

《滬股通》上證Ａ股指數收升０﹒１２％，陸股通流出近２４億元

　　《經濟通通訊社３０日專訊》上證Ａ股指數全日收市升０﹒１２％，報３１６７﹒９３點。
　　北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日額度餘５３４﹒４６億元，
賣盤超買盤，淨流出２８億元。
　　外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流出近２４億元，結束連續兩個交易日流入
。（ｒｙ）
　

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