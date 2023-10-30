《經濟通通訊社３０日專訊》大陸官媒上周日（２２日）披露富士康多個企業被相關單位稽

查稅務的消息，衝擊工業富聯（滬：６０１１３８）連續兩個交易日收跌，其後漸企穩。

富士康創辦人郭台銘沉寂一周後於周六（２８日）重新露面，並表示繼續參與２０２４大選

，勤走基層拼連署；至於富士康事件，鴻海已回應，郭台銘及競選辦表示不另外回應。市場恢復

信心，今日工業富聯升近２％，報１４﹒３４元人民幣。（ｒｙ）

