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AH股新聞

30/10/2023 10:33

《Ａ股焦點》郭台銘現身競選拒評富士康事件，工業富聯升２％

　　《經濟通通訊社３０日專訊》大陸官媒上周日（２２日）披露富士康多個企業被相關單位稽
查稅務的消息，衝擊工業富聯（滬：６０１１３８）連續兩個交易日收跌，其後漸企穩。
　　富士康創辦人郭台銘沉寂一周後於周六（２８日）重新露面，並表示繼續參與２０２４大選
，勤走基層拼連署；至於富士康事件，鴻海已回應，郭台銘及競選辦表示不另外回應。市場恢復
信心，今日工業富聯升近２％，報１４﹒３４元人民幣。（ｒｙ）

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