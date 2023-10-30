《經濟通通訊社３０日專訊》中國國航（滬：６０１１１１）、東航（滬：６００１１５）

、南方航（滬：６０００２９）三大航空央企完成披露今年三季報。第三季，三大航均實現單季

扭虧，營收同比大漲。其中南航營收最高，為４７６﹒６１億元（人民幣．下同），但同比增幅

最少，剛超六成；國航其次，為４５８﹒６４億元，營收增幅最高，超１﹒５倍；再次為東航，

營收３６１﹒１３億元，同比增幅近１﹒２倍。前三季三大航合計實現營收３１０５﹒０６億元

，淨虧損４﹒９６億元，前三季度中僅東航仍虧損。

三大航三季度扭虧，展望冬春航季，航班將大增。國航稱新航季日均航班量超１６００班次

，國內航班量較２０１９年有大幅提升，國際及地區計劃航班量已恢復至２０１９年的７０％以

上；東航則預計到２０２３年末，國際航線恢復率將超過８０％，冬春航季開啟後，國際、地區

航班將達到每周１０８４班，恢復至２０１９年的７８﹒６％；南航表示冬春航季計劃執行航班

超４６萬班次，通航點將增至２３５個。換季後，日均航班量超３０００班次（往返算２班次）

。

三大航向好，國航Ａ、東航Ａ齊漲逾２％，南航Ａ升０﹒６６％。（ｃｔ）

