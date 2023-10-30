《經濟通通訊社３０日專訊》中國中車（０１７６６）（滬：６０１７６６）２９日晚間公

告，公司控股股東中車集團擬６個月內通過上交所系統允許的方式增持公司Ａ股股份，增持金額

不低於１﹒５億元人民幣，不超過３億元人民幣。此次增持不設定價格區間。

增持消息沒提振股價，中車Ａ股跌近２％，Ｈ股更插３﹒７％。（ｃｔ）

