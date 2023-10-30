《經濟通通訊社３０日專訊》為提振Ａ股市場，中證監收緊「借貨沽空」，此前宣布將階段

性收緊融券制度，不過在消息宣布後的下個交易日滬綜指全日仍收跌０﹒５％。

中證監宣布，將融券保證金比例由不得低於５０％上調至８０％，對私募的這一比例更上調

到１００％。內媒引述華寶證券分析師衛以諾測算，融券保證金上調後，私募基金融券賣出金額

將下降５０％，除私募基金外的投資者融券賣出金額將下降３７﹒５％，不過有私募機構表示，

在目前的市場行情下，保證金上調至１００％對收益的影響幾乎可以忽略不計。（ｅｙ）

