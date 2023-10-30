《經濟通通訊社３０日專訊》在傳聞醞釀兩個月後，廣州市在相關文件中正式提及「房票安

置」，成為內地首個明確相關政策的一線城市。

廣州市日前審議通過城市更新專項規劃及城中村改造專項規劃，提出「優化成本會計與徵拆

標準，探索房票安置政策機制，拓寬城中村改造資金支持管道等策略，破解城中村改造難題，提

升改造效率」。

之前廣州及對城中村改造的補償方式，主要透過回遷房為主，以現金補償為輔，而「房票安

置」是第一次出現在官方文件。若實施「房票安置」後，拆遷戶可自行向參與房票安置工作的房

企購買商品房，直接用房票結算。

今年廣州全市至少推進１２７個城中村改造項目，是近些年來最大規模的年度任務，以「房

票安置」可促進當地房地產去庫存，同時也可緩解廣州市政府的改造資金壓力。據《中國新聞周

刊》不完全統計，截至目前已超過３０個城市已經公布並實施房票安置政策，包括鄭州、南京、

南昌、昆明、貴陽、廈門、無錫、溫州等。

中國自２００５年起開始棚改試點，並於２００８年金融海嘯後全面啟動棚改，以促進經濟

增長，棚改最初主要以「實物化安置」進行，即「以房換房」，或是透過政府購買市面上餘屋來

安置住戶。在２０１５年棚改進入「２﹒０」，即「棚改貨幣化」，人行向地方政府發放專項貸

款，以現金方式一次性補償拆遷住戶，地方政府則以賣地收入償還央行貸款，促進中國房地產漲

價去庫存，但同時導致內地樓市產生大量泡沫。近年中國隨著房地產企業接連爆雷，樓市出現新

一輪下行危機，當局提出超大特大城市城中村改造，被視為新一輪棚改。（ｅｙ）

