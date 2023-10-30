《經濟通通訊社３０日專訊》台灣大選「四腳督」局面未見變局。國民黨主席朱立倫與民眾

黨主席、總統候選人柯文哲今日進行政黨協商會議，會後發表４點共同聲明，包括進行台灣第三

波民主改革、重啟兩岸對話、總統應赴立法院國情報告，以及兩黨同意將立委席次最大化，不過

聲明中隻字未提是否以「藍白合」形式參選總統。

台灣多個民調結果目前顯示民進黨總統候選人賴清德當選呼聲最高，支持率顯著高於柯文哲

、國民黨總統候選人侯友宜以及無黨派參選人郭台銘，在野聯盟期望促成「藍白合」，以在選戰

中擊敗連續兩屆當選總統的綠營。

藍白兩黨未就總統人選達成共識，分析指關鍵在於侯友宜的態度。朱立倫表示，他與侯友宜

及柯文哲會盡快坐下來談，強調藍白合並非「賣了」侯友宜，他和侯的立場一致，最重要目標是

為台灣好，而不是為個人或政黨；至於柯文哲則承認有些議題有爭議，還是要尊重「當事人」的

意願，無論是侯柯配或柯侯配都會尊重國民黨的意見。至於侯友宜在事後回應指，會盡最大努力

與最友善方式好好協商。

另外，柯文哲被傳密會郭台銘，柯沒有否認傳聞，僅表示要團結一切可團結的力量，邀請郭

台銘共同參與，至於怎麼做有待各方坐下來談。

至於民進黨發言人張志豪回應，藍白合戲碼「歹戲拖棚」，是在公開進行權位分贓，更批評

柯文哲先見郭台銘再見國民黨，政治操守令人瞠目結舌。（ｅｙ）（ｚｚ）

