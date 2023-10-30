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AH股新聞

30/10/2023 14:46

【台灣選戰】藍白兩黨今開會協商，聲明顯示未就總統人選達成共識

　　《經濟通通訊社３０日專訊》台灣大選「四腳督」局面未見變局。國民黨主席朱立倫與民眾
黨主席、總統候選人柯文哲今日進行政黨協商會議，會後發表４點共同聲明，包括進行台灣第三
波民主改革、重啟兩岸對話、總統應赴立法院國情報告，以及兩黨同意將立委席次最大化，不過
聲明中隻字未提是否以「藍白合」形式參選總統。
　　台灣多個民調結果目前顯示民進黨總統候選人賴清德當選呼聲最高，支持率顯著高於柯文哲
、國民黨總統候選人侯友宜以及無黨派參選人郭台銘，在野聯盟期望促成「藍白合」，以在選戰
中擊敗連續兩屆當選總統的綠營。
　　藍白兩黨未就總統人選達成共識，分析指關鍵在於侯友宜的態度。朱立倫表示，他與侯友宜
及柯文哲會盡快坐下來談，強調藍白合並非「賣了」侯友宜，他和侯的立場一致，最重要目標是
為台灣好，而不是為個人或政黨；至於柯文哲則承認有些議題有爭議，還是要尊重「當事人」的
意願，無論是侯柯配或柯侯配都會尊重國民黨的意見。至於侯友宜在事後回應指，會盡最大努力
與最友善方式好好協商。
　　另外，柯文哲被傳密會郭台銘，柯沒有否認傳聞，僅表示要團結一切可團結的力量，邀請郭
台銘共同參與，至於怎麼做有待各方坐下來談。
　　至於民進黨發言人張志豪回應，藍白合戲碼「歹戲拖棚」，是在公開進行權位分贓，更批評
柯文哲先見郭台銘再見國民黨，政治操守令人瞠目結舌。（ｅｙ）（ｚｚ）

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