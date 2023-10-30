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AH股新聞

30/10/2023 10:48

《中國房產》南京、成都等城市取消土拍限價，重回價高者得

　　《經濟通通訊社３０日專訊》內地近期陸續有城市取消土地拍賣限價政策，重回「價高者得
」，最新一地是江蘇南京。據南京市２７日發布的南京市國有建設用地使用權掛牌出讓公告，今
批次共推出１１幅地塊，包括商品住宅用地９幅，商辦混合用地、加油加氣站用地各１幅，用地
面積約３０﹒１１公頃，起拍總價５８﹒５１億元人民幣。以往相比，該批次地塊均不再設最高
限價，明確「兩個或兩個以上競買人競買同一地塊時，競價最高者為競得人」，刪去了「當地塊
競價達到最高限價時，仍有兩家或兩家以上單位有競買意向的，停止競價，改為現場搖號確定競
得人，所有接受最高限價的競買人均可參加搖號，競得價為最高限價加一個加價幅度」的相關表
述。
　　自然資源部９月底向各省市自然資源主管部門下發文件，內容包括建議取消土地拍賣中的地
價限制、建議取消遠郊區容積率１﹒０限制等。包括南京在內，近期已有山東濟南、青島，安徽
合肥、福建廈門、四川成都等至少６個熱點城市調整了土拍規則，部分待出讓地塊不再限制土地
上限價格，重回價高者得。
　　其中成都公共資源交易服務中心２３日掛牌７宗宅地，土地面積總計２０﹒４３萬平方米，
起拍總價約２８億元人民幣。拍賣採取「競地價」方式，未提　「限價競買＋抽簽競得」方式，
且未設置成品房清水最高銷售均價。當時成都市規劃和自然資源局相關人士回應稱，該批次「雙
限」政策取消，房價、地價全部沒有限制，後續正常情況下也將延續不限制地價的政策。
　　據《澎湃新聞》報道，有二線地市規劃資源部門相關人士也表示將跟進執行取消土拍限價，
亦有一線城市規劃部門內部人士指出，文件是建議落實，應該要因城施策。（ｓｌ）

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