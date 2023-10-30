《經濟通通訊社３０日專訊》冬季用電高峰將至，國家能源局發言人張星今日在國家能源局

例行記者會上表示，從目前所掌握的最新數據看，迎峰度冬電力保供總體有保障，局部面臨一定

壓力。

他解釋，下半年以來，電力需求同比增長加快，９月全社會用電量同比增長９﹒９％，預計

迎峰度冬期間全國最高負荷較去年同期可能增加１﹒４億千瓦，出現較大幅度增長。雖然預計迎

峰度冬期間全國電力供應總體有保障，但是西北、華東、西南、南方區域的部分省份電力保供壓

力較大，其中雲南存在一定電量缺口，蒙西可能存在一定電力缺口。此外，極端天氣、主要流域

來水和部分地區燃料保障存在一定不確定性。



＊按計劃督促煤電項目進度和開工投產＊



張星指出，國家能源局將多措並舉保障電力安全穩定供應：一是持續強化電力供需監測和分

析，印發有關預警和「一省一策」，加強度冬期間負荷、主要流域來水等預測，指導地方和企業

做好保供應對。二是保障煤炭產量維持高位，特別是雲南等地增加高熱值電煤供應，督促廣東、

海南等氣電大省保障天然氣供應穩定。三是推動電源電網項目加快建設，用好支持政策，強化要

素保障，按計劃抓煤電項目進度和開工投產。

四是充分發揮大電網統籌配置能力，深挖西北、南方等區域餘缺互濟潛力，推動解決省間電

力交易惜售等問題。五是指導電力企業優化水庫蓄水，做好設備運維檢修，保障度冬期間機組頂

峰能力。六是做好北方地區冬季清潔取暖，壓實地方政府和企業責任，指導河北充分發揮新投產

ＬＮＧ接收站作用，落實採暖季氣源，充分發揮能源監管熱線作用。七是提升需求側響應能力，

優化有序用電預案並開展實戰演練，確保民生和重點用戶用電。（ｓｌ）

