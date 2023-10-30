《經濟通通訊社３０日專訊》國家能源局今日在例行記者會介紹首三季全國能源形勢。國家

能源局發展規劃司副司長董萬成表示，今年前三季度全國能源消費持續增長，供給保持較高水平

，能源供需總體平穩，價格總體處於合理區間，綠色低碳轉型和高質量發展深入推進。

他介紹，首三季全國能源形勢主要呈現四個特點，分別是能源保供有力有效、綠色低碳轉型

深入推進、能源高質量發展取得新進展、能源投資保持較快增長態勢。

其中在能源保供方面，原煤、原油、天然氣產量穩步增長；圓滿完成迎峰度夏電力保供，日

發電量三創歷史新高，未實施有序用電。綠色低碳轉型方面，第一批大型風電光伏基地已全部開

工，第二批基地項目已陸續開工，第三批基地項目清單已正式印發實施。能源高質量發展方面，

因地制宜加快推動各地輔助服務市場建設，挖掘調峰潛力超過９０００萬千瓦；新型儲能裝機規

模持續快速增長，鋰電池、壓縮空氣、液流電池等多種技術項目增長迅速。能源投資方面，今年

前８個月，全國在建和年內擬開工能源重點項目完成投資額近１﹒５萬億元，投資完成率較去年

同期高出５﹒５個百分點。



＊首８月能源重點項目完成投資額同比增２０﹒７％＊



他並補充，據監測，今年前８個月，能源重點項目完成投資額同比增長２０﹒７％。能源領

域積極擴大有效投資，有力有序推進重大基礎設施和新型基礎設施建設，帶動投資增速保持較高

水平。分地區看，東部、中部、西部地區完成投資額同比分別增長１９﹒３％、２２﹒３％、

２２﹒１％。分層級看，國家級項目建設持續推進，省級及以下項目投資保持較快增長；央企投

資保持快速增長勢頭，民企投資持續增加。

此外，非化石能源發電投資增勢良好。前８個月，非化石能源重點項目投資在全國能源總投

資中的比重超過四成。太陽能發電完成投資額超過３５００億元人民幣，其中，湖北、廣東、雲

南、新疆四個省（區）完成投資額同比增速均超過２００％。（ｓｌ）

