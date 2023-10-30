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AH股新聞

30/10/2023 13:55

《神州能源》能源局：至９月底可再生能源裝機佔五成，超火電裝機

　　《經濟通通訊社３０日專訊》國家能源局新能源和可再生能源司副司長王大鵬今日在國家能
源局例行記者會上介紹今首三季可再生能源發展情況。今年首三季，全國可再生能源新增裝機
１﹒７２億千瓦，同比增長９３％，佔新增裝機的７６％。截至今年９月底，全國可再生能源裝
機約１３﹒８４億千瓦，同比增長２０％，約佔全國總裝機的４９﹒６％，已超過火電裝機。首
三季全國可再生能源發電量達２﹒０７萬億千瓦時，約佔全部發電量的３１﹒３％；其中，風電
光伏發電量達１﹒０７萬億千瓦時，同比增長２２﹒３％，超過了同期城鄉居民生活用電量。
　　其中在風電建設和運行方面，首三季全國風電新增裝機容量３３４８萬千瓦，其中陸上風電
３２０５萬千瓦，海上風電１４３萬千瓦。從新增裝機分布看，「三北」地區佔全國新增裝機的
６５％。截至９月底，全國風電累計裝機突破４億千瓦，同比增長１５％，其中陸上風電
３﹒６８億千瓦，海上風電３１８９萬千瓦。首三季全國風電發電量６３０５億千瓦時，同比增
長１６％。全國風電平均利用率９７﹒１％，同比提升０﹒６個百分點。
　　光伏發電建設和運行情況方面，首三季全國光伏新增裝機１２８９４萬千瓦，同比增長
１４５％，其中集中式光伏６１８０萬千瓦，分布式光伏６７１４萬千瓦。截至今年９月底，全
國光伏發電裝機容量達到５﹒２億千瓦，其中集中式光伏２﹒９５億千瓦，分布式光伏２﹒２５
億千瓦。今年首三季，全國光伏發電量４３６９億千瓦時，同比增長３３％。全國光伏發電利用
率９８﹒３％，同比提升０﹒３個百分點。（ｓｌ）

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