《經濟通通訊社３０日專訊》國家能源局新能源和可再生能源司副司長王大鵬今日在國家能

源局例行記者會上介紹今首三季可再生能源發展情況。今年首三季，全國可再生能源新增裝機

１﹒７２億千瓦，同比增長９３％，佔新增裝機的７６％。截至今年９月底，全國可再生能源裝

機約１３﹒８４億千瓦，同比增長２０％，約佔全國總裝機的４９﹒６％，已超過火電裝機。首

三季全國可再生能源發電量達２﹒０７萬億千瓦時，約佔全部發電量的３１﹒３％；其中，風電

光伏發電量達１﹒０７萬億千瓦時，同比增長２２﹒３％，超過了同期城鄉居民生活用電量。

其中在風電建設和運行方面，首三季全國風電新增裝機容量３３４８萬千瓦，其中陸上風電

３２０５萬千瓦，海上風電１４３萬千瓦。從新增裝機分布看，「三北」地區佔全國新增裝機的

６５％。截至９月底，全國風電累計裝機突破４億千瓦，同比增長１５％，其中陸上風電

３﹒６８億千瓦，海上風電３１８９萬千瓦。首三季全國風電發電量６３０５億千瓦時，同比增

長１６％。全國風電平均利用率９７﹒１％，同比提升０﹒６個百分點。

光伏發電建設和運行情況方面，首三季全國光伏新增裝機１２８９４萬千瓦，同比增長

１４５％，其中集中式光伏６１８０萬千瓦，分布式光伏６７１４萬千瓦。截至今年９月底，全

國光伏發電裝機容量達到５﹒２億千瓦，其中集中式光伏２﹒９５億千瓦，分布式光伏２﹒２５

億千瓦。今年首三季，全國光伏發電量４３６９億千瓦時，同比增長３３％。全國光伏發電利用

率９８﹒３％，同比提升０﹒３個百分點。（ｓｌ）

