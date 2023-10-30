《經濟通通訊社３０日專訊》為引導國有商業保險公司長期穩健經營，財政部發布《關於引

導保險資金長期穩健投資 加強國有商業保險公司長周期考核的通知》，加強對國有商業保險公

司的長周期考核。《通知》稱，根據《財政部關於印發＜商業保險公司績效評價辦法＞的通知》

的相關規定，將《辦法》中經營效益類指標的「淨資產收益率」由「當年度指標」調整為「３年

周期指標＋當年度指標」相結合的考核方式，３年周期指標為「３年周期淨資產收益率（權重為

５０％）」，當年度指標為「當年淨資產收益率（權重為５０％）」。《通知》自印發之日起施

行，國有商業保險公司自２０２３年度績效評價起按照《辦法》及《通知》執行，其他商業保險

公司可參照執行。

據保險資管業協會調查情況，內地保險公司的投資績效考核以中短期為主，近七成機構採取

年度考核方式，而財政部每年對國有商業保險公司淨資產收益率實施考核，相關表現主要受資產

回報率、負債成本率、槓桿率等影響。



＊業內人士：提高保險資金投資股票基金等積極性＊



業內人士認為，考核周期偏短，一方面降低了保險資金對權益類資產波動性的容忍度，抑制

了保險資金投資權益類資產的積極性；另一方面，導致保險資金在投資運作過程中更多追求短期

收益，犧牲長期盈利空間，容易發生追漲殺跌、頻繁申贖等短期行為，與保險資金作為長期配置

型資金的屬性不符，也不利於資本市場平穩運行。該人士認為，保險資金是資本市場中長期資金

的重要組成部分，對國有商業保險公司實施長周期考核，有助於增強其投資股票、基金等權益類

資產的積極性和穩定性，提升其參與資本市場的廣度和深度，推動資本市場的高質量發展。

與此同時，《通知》要求，國有商業保險公司應當依法合規開展各類投資，遵守監管要求的

償付能力、風險管理、公司治理等相關規定，匹配自身投資管理能力、風險控制能力和相關資質

。償付能力等監管指標不達標的高風險國有商業保險公司，不得違規開展股票等投資。國有商業

保險公司要堅持審慎、安全、增值的原則，根據保險資金長期屬性，平衡好投資收益和風險，優

化資產配置，合理確定投資標的、投資規模、期限結構和流動性安排。保險資金要投向風險可控

、收益穩健、具有穩定現金流回報的資產，不得用於收益不穩健、價格波動大、現金流不穩定的

高風險投資。（ｓｌ）

