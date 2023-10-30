《經濟通通訊社３０日專訊》據《澎湃新聞》報道，根據上海市第一中級人民法院公告，游

族網絡（深：００２１７４）創始人、前董事長林奇被毒殺一案，將在明日（３１日）開庭，被

告為游族影業和三體宇宙公司前ＣＥＯ許垚，原告為趙驥龍、趙宇堯，案由為故意殺人罪。

天眼查Ａｐｐ顯示，趙驥龍是上海游族科技集團成員企業法定代表人、成員企業高管；趙宇

堯是心動網絡股份有限公司股東，曾在上海加游企業管理合夥企業（參股游族網絡股份）任職。

據此前上海警方通報，２０２０年１２月１７日下午５時許，警方接報指林奇在某醫院接受

診療時被發現疑似中毒，警方立即開展調查，發現許垚有重大作案嫌疑，將其刑事拘留。同年

１２月２５日，林奇救治無效逝世，享年３９歲；許垚同為３９歲。

當時內媒引述知情人士報道指，許垚行兇動機主要因為職位被調整而心生不滿，林奇投放了

最少５種毒，包括汞和河豚毒素。許垚為了「神不知鬼不覺」投毒，利用多達１６０多個手機號

碼通過各種途徑買毒，甚至在日本設立公司買賣運輸有毒化學品，最後將一瓶已掉包成毒丸的

３０粒裝益生菌藥丸送給林奇，通過林奇的助理督促林奇服用。林奇當年１２月１６日因毒力發

作求醫，情況迅速惡化，搶救多日才識別出毒藥種類，錯過了最佳治療期，而許垚被警方迅速控

制後，亦未及時交待準確毒藥類型和名稱。

林奇的助理和許垚認定的職位競爭者三體宇宙時任副總裁趙驥龍當時亦同告中毒，其中助理

也服用了上述毒丸，而趙驥龍則被發現慢性中毒，體內汞超標近１０倍，需「全身血來回地洗」

才保住一命。（ｓｌ）

