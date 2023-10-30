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AH股新聞

30/10/2023 18:31

比亞迪（１２１１）第三季淨利潤按年增逾８２％至１０４億人幣

　　《經濟通通訊社３０日專訊》比亞迪（０１２１１）公布，今年第三季淨利潤１０４﹒１３
億元（人民幣．下同），按年增長８２﹒１６％；營業收入１６２１﹒５１億元，按年增
３８﹒４９％。
　　今年首三季，淨利潤２１３﹒６７億元，按年增１﹒２９倍；營業收入４２２２﹒７５億元
，增５７﹒７５％。（ａｃ）

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