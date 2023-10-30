《經濟通通訊社３０日專訊》紫金礦業（０２８９９）（滬：６０１８９９）公布，截至９

月３０日止第三季純利約５８﹒６億元（人民幣．下同），升４５﹒２％，每股盈利２２﹒３分

，扣除非經常性損益之純利５５﹒５億元，升４２％，營業收入７４７億元，升４﹒１％，加權

平均淨資產收益率５﹒８％，升１﹒０５個百分點。與第二季度比較，第三季度礦產金產量增加

８％、礦產銅產量增加８％，以及礦產鋅產量下降３％。

該集團指，首三季純利１６１﹒６億元，跌３％，每股盈利６１﹒５分，扣除非經常性損益

之純利１５２億元，％，營業收入２２５０億元，升１０％，加權平均淨資產收益率

１６﹒７６％，降４﹒６２個百分點。首三季礦產金產量同比增加２２％，礦產銅產量同比增加

１３％，礦產鋅產量同比增加５％。



＊開展期貨及衍生品交易＊



此外，該集團指，擬授權金融業務使用部分閒置自有資金開展期貨及衍生品交易業務，金額

不超過３億元及不超過１億美元的交易保證金、權利金等，虧損限額最高為３０００萬元及

５００萬美元，投資包括掛勾境內外股票、大宗商品、外匯和固定收益等衍生產品。在額度內資

金可以滾動使用。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

