《經濟通通訊社３０日專訊》紫金礦業（０２８９９）（滬：６０１８９９）公布，截至９
月３０日止第三季純利約５８﹒６億元（人民幣．下同），升４５﹒２％，每股盈利２２﹒３分
，扣除非經常性損益之純利５５﹒５億元，升４２％，營業收入７４７億元，升４﹒１％，加權
平均淨資產收益率５﹒８％，升１﹒０５個百分點。與第二季度比較，第三季度礦產金產量增加
８％、礦產銅產量增加８％，以及礦產鋅產量下降３％。
該集團指，首三季純利１６１﹒６億元，跌３％，每股盈利６１﹒５分，扣除非經常性損益
之純利１５２億元，％，營業收入２２５０億元，升１０％，加權平均淨資產收益率
１６﹒７６％，降４﹒６２個百分點。首三季礦產金產量同比增加２２％，礦產銅產量同比增加
１３％，礦產鋅產量同比增加５％。
＊開展期貨及衍生品交易＊
此外，該集團指，擬授權金融業務使用部分閒置自有資金開展期貨及衍生品交易業務，金額
不超過３億元及不超過１億美元的交易保證金、權利金等，虧損限額最高為３０００萬元及
５００萬美元，投資包括掛勾境內外股票、大宗商品、外匯和固定收益等衍生產品。在額度內資
金可以滾動使用。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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