《經濟通通訊社３０日專訊》重慶鋼鐵（０１０５３）（滬：６０１００５）公布，截至９

月３０日止第三季虧損約１﹒６億元（人民幣．下同），比去年同期虧損７﹒９億元收窄，每股

虧損２分，營業收入９０﹒２億元，升１７﹒９％。

該集團指，首三季虧損５﹒９億元，比去年同期虧損２﹒７億元擴大，每股虧損７分，營業

收入３００億元，升１７％。該集團指，首三季銷售量約７９０萬噸，每噸均價３６６８元。

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