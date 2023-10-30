《經濟通通訊社３０日專訊》君實生物（０１８７７）（滬：６８８１８０）公布截至９月

３０日止第三季虧損約４﹒１億元（人民幣．下同），比去年同期虧損６﹒８億元收窄，每股虧

損４２分，扣除非經常性損益之虧損３﹒９億元，比去年同期７億元收窄，營業收入３﹒２億元

，升１６﹒３％。

該集團指，首三季虧損１４億元，比去年同期虧損１５億元收窄，每股虧損１﹒４３元，營

業收入９﹒９億元，跌１９％。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

