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AH股新聞

30/10/2023 07:51

《國企紅籌》君實生物（０１８７７）第三季虧損降至４億人幣

　　《經濟通通訊社３０日專訊》君實生物（０１８７７）（滬：６８８１８０）公布截至９月
３０日止第三季虧損約４﹒１億元（人民幣．下同），比去年同期虧損６﹒８億元收窄，每股虧
損４２分，扣除非經常性損益之虧損３﹒９億元，比去年同期７億元收窄，營業收入３﹒２億元
，升１６﹒３％。
　　該集團指，首三季虧損１４億元，比去年同期虧損１５億元收窄，每股虧損１﹒４３元，營
業收入９﹒９億元，跌１９％。（ｗｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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