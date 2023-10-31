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AH股新聞

31/10/2023 07:53

《國企紅籌》紫金礦業（０２８９９）３﹒８億人幣回購Ａ股

　　《經濟通通訊社３１日專訊》紫金礦業（０２８９９）（滬：６０１８９９）公布，昨天通
過集中競價交易方式回購３０３３﹒８８萬股Ａ股，涉約３﹒７６億元（人民幣．下同），有關
股份佔０﹒１２％股權，每股購買的最高價為１２﹒６８元，最低價為１２﹒２１元。
　　該集團指，截至昨天，已累計回購３４８８﹒８８萬股，佔０﹒１３％股權，涉４﹒１億元
，每股購買的最高價為１２﹒６８元，最低價為７﹒８９元。（ｗｈ）

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