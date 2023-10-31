《經濟通通訊社３１日專訊》安徽皖通高速公路（００９９５）（滬：６０００１２）公布

，截至９月３０日止第三季純利約５﹒１億元（人民幣．下同），升０﹒８％，每股盈利

３０﹒８３分，營業收入２０﹒２億元，升約７３％。

該集團指，首三季純利１３﹒５億元，升１５％，每股盈利７８分，營業收入４３﹒４億元

，升９％，加權平均淨資產收益率１０﹒９９％，升１﹒０２個百分點。（ｗｈ）



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