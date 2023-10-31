《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》第十屆北京香山論壇閉幕，據央視軍事發
布，本屆論壇共有１００多個國家、地區和國際組織的１８００多名代表齊聚北京。論壇共舉行
了３０多場會議，與會代表對「共同安全 持久和平」的主題進行了對話交流，凝聚共識。
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31/10/2023 14:35
《駐京專電》第十屆北京香山論壇閉幕，共舉行３０多場會議
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》第十屆北京香山論壇閉幕，據央視軍事發
布，本屆論壇共有１００多個國家、地區和國際組織的１８００多名代表齊聚北京。論壇共舉行
了３０多場會議，與會代表對「共同安全 持久和平」的主題進行了對話交流，凝聚共識。
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