《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》中共中央政治局委員、中央外事辦主任王

毅，在北京與法國總統外事顧問博納，舉行中法戰略對話。雙方就中法、中歐關係及國際地區問

題，進行友好深入交流，一致同意要好好發揮戰略對話的重要作用，推動兩國關係保持高水平發

展，攜手應對全球性挑戰。

王毅表示，今天的世界再現分裂風險，時代呼喚中法重溫建交初衷，攜手維護聯合國核心作

用，倡導及踐行真正多邊主義，抵制陣營對抗，共同應對全球挑戰。中方願同法方一道，落實兩

國元首重要共識，夯實兩國民意基礎，持續釋放「後疫情時代」的合作潛力，不斷鞏固政治互信

，推動兩國全面戰略夥伴關係邁上新台階。中方歡迎更多法國企業來華投資興業，也希望法方為

中國企業提供更公平的營商環境。



＊博納：法方無意限制中國發展＊



博納表示，法方重視發展對華關係，重視中國在世界上的地位作用，對中國經濟有信心，無

意限制中國發展。２０２４年法中建交６０周年是兩國關係鞏固和再出發的重要契機。法方願同

中方共同規劃好慶祝活動，深化各領域合作，加強人文交流，增進相互了解，為兩國人民帶來更

多福祉。面對世界分裂的風險，法中應加強合作，發揮安理會常任理事國作用，引領方向，促進

團結，應對挑戰。雙方可就可持續發展、生物多樣性、應對氣候變化等事關全球利益的問題密切

協調，加強南北交流，促進東西對話，實現世界共同發展。法方將繼續堅持一個中國原則。

雙方亦就中歐關係交換意見。王毅強調，中歐是夥伴，不是對手，雙方共同利益遠大於分歧

。雙方關係有著內在邏輯和強勁動力，希望歐方以更加務實理性態度開展對華合作，避免外來干

擾，確保相互開放，推動雙方關係穩定發展。

