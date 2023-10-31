《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》北京發布，受區域低壓、逆溫、靜穩及高

濕等不利氣象條件影響，京津冀及周邊地區發生區域性空氣污染過程，１０月３０日１２時至

１１月２日２４時，北京市啟動空氣重污染橙色預警，提示市民近期減少外出和劇烈戶外運動，

做好個人防護。



＊啟動空氣重污染紅色預警時實行單號單日、雙號雙日行駛＊



北京市交通委員會等日前發布《北京市空氣重污染應急預案（２０２３年修訂）》規定，當

北京市空氣重污染應急指揮部發布空氣重污染紅色、橙色預警時，對在北京市行政區域內道路行

駛的機動車（含臨時號牌車輛）採取臨時交通管理措施。新版《應急預案》降低了預警啟動門檻

，其中，２天５級重度污染或３天４級中度污染達到橙色預警啟動標準。

通告顯示，在空氣重污染紅色預警期間，北京市各級黨政機關和北京市所屬社會團體、事業

單位和國有企業的公務用車在單雙號行駛措施的基礎上，再停駛車輛總數的３０％。建築垃圾、

渣土、砂石運輸車輛全天禁止在北京市行政區域內道路行駛（純電動、氫燃料電池汽車除外）。

國一和國二排放標准準輕型汽油車（含駕校教練車）全天禁止在北京市行政區域內道路行駛。每

天３時至２４時，國三及以上排放標準機動車（含駕校教練車）按車牌尾號實行單號單日、雙號

雙日行駛，車牌尾號為英文字母的機動車按０號管理。

同時，北京市暫停實施工作日高峰時段區域限行交通管理措施；但工作日７時至９時、１７

時至２０時，禁止外省區市機動車在北京市五環路以內道路（含五環路）行駛。北京市核發號牌

（含臨時號牌）的國四排放標准柴油載貨汽車禁止上路行駛（經相關管理部門確認為保障本市生

產生活物資運輸、整車運送鮮活農產品的汽車除外）。

