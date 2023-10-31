《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》中國載人航天工程辦公室發布，神舟十六

號航天員景海鵬、朱楊柱、桂海潮全部安全順利出艙，健康狀態良好。

航天員景海鵬圓滿完成第四次飛天旅程，累計在軌執行任務時間超過２００天，是目前為止

執行飛行任務次數最多的中國航天員。中國首位航天飛行工程師朱楊柱和首位載荷專家桂海潮也

圓滿完成首飛之旅，標誌著中國現有３種類型航天員均已完成飛行考核和實踐檢驗。



＊３名航天員在軌駐留１５４天＊



２０２３年５月３０日，神舟十六號載人飛船從酒泉衛星發射中心發射升空，隨後與天和核

心艙對接形成組合體。作為首批執行空間站應用與發展階段載人飛行任務的航天員乘組，３名航

天員在軌駐留１５４天，其間進行了１次出艙活動和中國空間站第４次太空授課活動，配合完成

空間站多次貨物出艙任務，為空間站任務常態化實施奠定了基礎。

這次任務是中國載人航天工程進入空間站應用與發展階段的首次載人飛行任務，在航天員乘

組和地面科研人員密切配合下，開展了人因工程、航天醫學、生命生態、生物技術、材料科學、

流體物理、航天技術等多項空間科學實（試）驗，在空間生命科學與人體研究、微重力物理和空

間新技術等領域取得重要進展，邁出了載人航天工程從建設向應用、從投入向產出轉變的重要一

步。

