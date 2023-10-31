《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》海關總署召開發布會，推出１６條推動加

工貿易持續高質量發展改革措施，搭建數字化智慧監管服務新體系。

海關總署相關負責人介紹，此次海關出台的推動加工貿易持續高質量發展１６條改革措施涵

蓋了加工貿易從「前期備案」到「中期生產銷售」到「後期核銷核查」的全生命周期和全鏈條管

理一一解決了企業訴求集中、反映強烈的業務辦理時限不足、企業集團准入門檻較高、聯網監管

帳冊和以企業為單元帳冊政策重疊等問題，推出了單耗管理改革、「保稅＋ＥＲＰ」監管改革、

「短溢區間」改革等一套政策「組合拳」，進一步優化了監管模式，創新了監管機制。

提升便利化水平，改革措施主要有：放寬深加工結轉集中申報時限、優化加工貿易成品出口

退換管理、優化集中內銷和企業搬遷手續、試點開展單耗管理改革、拓展企業集團加工貿易監管

模式適用範圍、整合聯網監管帳冊和以企業為單元帳冊管理模式、實施「保稅＋ＥＲＰ」監管改

革、開展「短溢區間」改革、規範優化保稅核查作業、加大對中小加工貿易企業信用培育力度等

１０個方面便利措施。

促進區域協同發展，推動加工貿易梯度轉移。改革措施主要有：簡化國內採購設備出區手續

、支持梯度轉移與綜合保稅區轉型升級協同發展、支持加工貿易新興業態發展等３個方面便利措

施。

堅持底線思維，築牢安全發展防線。研究完善規章制度體系、推進智慧保稅監管系統建設、

強化重大系統性風險防控等３個方面便利措施。

１－９月，全國加工貿易進出口總值５﹒５７萬億元人民幣，佔全國外貿進出口總值的

１８﹒１％。



