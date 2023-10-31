《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》美國對面向中國的人工智能（ＡＩ）晶片

出口實施新限制，中國貿促會新聞發言人張鑫表示，美方新發布的對華半導體出口管制規則，進

一步加嚴了人工智能相關晶片、半導體製造設備對華出口的限制，並將多家中國實體列入出口管

制「實體清單」。美國這些措施嚴重違反了市場經濟原則和國際經貿規則，加劇了全球半導體供

應鏈撕裂與碎片化風險。

他指出，美國自２０２２年下半年開始實施的對華晶片出口禁令正在深刻改變全球供需，造

成２０２３年晶片供應失衡，影響了世界晶片產業格局，損害了包括中國企業在內的各國企業的

利益。中國工商界堅決反對美方這種損人不利己的做法，希望美方取消相關限制措施，正視全球

工商界關於開放合作的合理關切，也呼籲各國相關企業保持相互信任和合作精神，共同維護全球

產業鏈供應鏈安全穩定暢通。



＊首三季貿促系統ＲＣＥＰ原產地簽證金額同比增１０％＊



此外，張鑫介紹，１月至９月，全國貿促系統ＲＣＥＰ原產地證書簽證金額共計５４﹒７８

億美元，同比增長１０﹒１％；簽證份數共計１５﹒９５萬份，同比增長４７﹒１５％，表明隨

著ＲＣＥＰ對１５個成員國全面生效，ＲＣＥＰ政策紅利在不斷釋放，中國外貿企業利用

ＲＣＥＰ享惠的能力和水平也在不斷提升。

