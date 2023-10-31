《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》中國貿促會新聞發言人張鑫表示，中國市

場對外資企業仍保持較強吸引力。下一步，將繼續發揮貿促系統服務外資企業工作專班功能作用

，會同有關部門，及時反映並推動解決外資企業合理訴求，持續打造市場化、法治化、國際化一

流營商環境，吸引廣大外國投資者繼續選擇中國、投資中國，共享中國發展機遇。

張鑫表示，今年前三季度中國外貿平穩運行，同比增速基本持平，並呈現出積極向好的發展

態勢，比如外貿民營企業活力好、新興市場進出口實現增長等，相信隨著中國經濟恢復向好的積

極因素不斷積聚和外貿穩規模、優結構的持續推進，中國外貿「穩」的基礎更加扎實，「好」的

變化將更加突出。



＊三方面著力推動外貿促穩提質＊



他表示，下一步，將從以下幾方面著力推動外貿促穩提質。一是搭建經貿平台，創造貿易機

會。辦好首屆中國國際供應鏈促進博覽會、第十六屆中國－拉美企業家高峰會和第六屆進博會配

套活動新時代外貿高質量發展與貿易便利化論壇等品牌經貿活動，加強企業交流對話，撮合貿易

商機。

二是支持境外辦展，拓展新興市場。２０２３年１１月，將分別在尼日利亞和印度尼西亞舉

辦中非（尼日利亞）產能合作品牌展覽會和中國（印尼）智慧交通及能源產業展覽會，組織中國

企業參加西班牙國際未來交通大會及展覽會，展出中國新能源、智慧物流倉儲、自動駕駛系統、

農產品和食品加工、電子電器、電力設備等多領域產品，助力企業拓市場、拿訂單。

三是強化服務保障，促進貿易便利化。更好發揮貿企通、貿法通的平台作用，通過遍布全球

的３０個駐外代表處收集、整理、發布更多實用有效的經貿資訊，推動高質量實施包括ＲＣＥＰ

在內的自貿協定，加強國際經貿仲裁、商事調解、知識產權等法律服務，為外貿企業開拓海外市

場提供支持和便利。



