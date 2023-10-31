《經濟通通訊社３１日專訊》瑞銀集團ＣＥＯ安思傑（Ｓｅｒｇｉｏ Ｅｒｍｏｔｔｉ）近

日在接受《財新》專訪時表示，在收購瑞信後，瑞銀在業務覆蓋及能力上都上了一個台階，相信

在中國也是這樣。

他說：「過去三四年，中國的經濟形勢與過去２０年的情形已然不同。其他一些國家展現出

更快的經濟增長速度。中國防疫政策調整後的復甦形勢較為複雜；還有地緣政治緊張局勢帶來的

複雜性，很難說其中任何一個單一因素能解釋投資者為何此時減少了向中國的投資。但我沒有聽

說哪家機構打算完全退出中國，問題更多在於想以多快的速度進入中國，而不是做出完全退出這

樣的最終決策。」



＊瑞銀在華設立獨資公募基金暫擱淺＊



在中國，瑞銀集團合併瑞銀後，分別擁有瑞銀證券６７％股份和瑞信證券５１％股份，但根

據中證監規定，證券公司股東以及股東的控股股東、實際控制人控制證券公司的數量不得超過１

家，這意味著瑞銀必須在兩張牌照中捨棄一張。

根據外媒此前報道，９月末，瑞銀就已經開始接觸、評估潛在買家收購瑞信證券的意向，接

觸機構包括華平、城堡，以及幾家中資金融機構。

另外，此次合併也令瑞銀在華設立獨資公募基金的計劃暫時擱淺。對於計劃被打亂，安思傑

回應稱，完成合併後，瑞銀在華不只有證券公司，也有資產管理業務，不只是原來就有的國投瑞

銀基金公司，也包括瑞信與工行合資的公募基金公司，目前對兩個資產管理業務非常滿意。

（ｌｃ）

