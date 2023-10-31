《經濟通通訊社３１日專訊》中石化油服（０１０３３）公布，全資子公司中國石化集團國

際石油工程有限公司中標墨西哥國家石油公司ＩＸＡＣＨＩ三維地震採集處理項目。

集團指，該項目施工面積２００４平方公里，中標總金額１﹒５７億美元，約折合

１１﹒２７億元人民幣，約佔公司中國會計準則下２０２２年營業收入的１﹒５３％。

該項目是近３年公司中標的第三個墨西哥國家石油公司物探項目，為公司在墨西哥市場進一

步拓展優勢業務，持續擴大市場規模打開了新局面。目前相關方尚未正式簽署合同，該項目仍存

在不確定性。（ａｃ）

