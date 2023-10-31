《環富通基金頻道３１日專訊》惠理投資董事兼多元資產投資主管鍾慧欣（Ｋｅｌｌｙ）分

享了她對不同資產類別的最新看法。她指，儘管市場對中國的情緒依然低迷，但最新經濟數據顯

示經濟已開始觸底反彈，預計未來數周將有更多政策措施推出。其他地區方面，由於亞洲貨幣及

商品價格疲軟，東南亞市場受到打擊。然而，區內經濟增長強勁，為投資者提供了個別機遇。



＊港股Ａ股受制人幣走弱，中國未來數周將推更多措施＊



美國聯儲局在９月表示利率將「長期高企」後，美國國債收益率大幅上漲。１０年期美國國

債收益率自２００７年以來首次升至４﹒５％以上，數天內甚至升穿４﹒８％大關。這導致美元

飆升，美國股市則出現調整，尤其是估值較高的科技行業。另人民幣與其他貨幣同步走弱，限制

了香港及中國股市的上升空間。

儘管最新經濟數據顯示經濟已開始觸底反彈，但中國的市場情緒仍然疲弱。製造業採購經理

指數（ＰＭＩ）回升至５０以上，工業產出優於預期。黃金周期間的消費展現出強勁動力，但相

關增幅仍低於疫情前的水平。隨著經濟觸底，消費者及市場需要一段時間才能恢復信心。在美元

走強及美國利率高企下，香港流動性持續緊張，融資成本高企限制經濟復甦。

隨著中國Ａ股北向資金持續流出，市場推測「國家隊」（大型的國家相關機構）正透過境內

ＥＴＦ創建入市。鑑於市場情緒及持倉水平持續低迷，若當局公布更多政策，市場或會復甦。未

來數周將推出更多措施。



＊亞股受美國市場拖累，日股受央行政策不確定影響＊



美國利率及美元急升，投資者再次關注明年經濟衰退的可能性，亞洲市場隨美國市場受到打

擊。環球股市的相關性目前處於較高水平。早前急升的台灣及韓國科技行業出現回調，情況與美

國相似。亞洲貨幣及商品價格下調亦打擊市場對東南亞的信心。儘管如此，亞洲的國內經濟增長

依然強勁。美國利率及美元走升導致商品價格大幅調整，尤其是油價，原因之一是投資者目前憂

慮上升的經濟衰退風險將導致需求放緩。新興市場貨幣疲弱亦引起憂慮。

由於美元走強，日圓跌穿１５０，引起市場揣測日本銀行是否會入市干預。隨著收益率上升

，該國央行亦進行計劃外的日本國債購買行動，以維持對收益率曲線的掌控。然而，由於日圓疲

弱，加上通脹及工資上漲，日本央行承受著調整收益率曲線控制政策及負利率政策的巨大壓力。

市場將密切留意日本央行於１０月召開的會議，由於日本央行政策的不確定性，預計日本股市將

繼續波動。



＊亞洲投資級別債券吸引資金，黃金可對沖地緣政治風險＊



亞洲投資級別債券的平均收益率達６％以上的吸引水平正吸引資金持續流入。由於新債供應

仍然緊張，信貸息差持續收窄。鑑於利率走勢不確定，建議持有期限較短的債券。鑑於市場對中

國房地產發展商的持續憂慮，以及亞洲投資級別債券需求轉移，亞洲高收益債券的活動停滯。澳

門的經濟復甦符合預期，前景較為理想。商品價格大幅調整對新興市場造成不利影響。此外，隨

著融資成本飆升，美國利率上升及美元走強亦打擊了新興市場債券的投資氣氛。

隨著美國聯儲局表示利率將「長期高企」，較長年期的國債收益率飆升，市場走勢偏軟。實

際收益率逼近２％，黃金持有成本將愈來愈高。然而，該資產類別繼續是應對地緣政治風險加劇

的良好對沖工具，尤其是以色列的衝突不斷升級。

與傳統單一資產或平衡資產組合比較，多元資產策略的波動性較低。然而，股票、債券及商

品等風險資產之間的相關性近期顯著上升。在低收益率不確定性的環境下，收益成為投資者必不

可缺的回報來源。（ｗａ）

