《環富通基金頻道３１日專訊》施羅德基金管理（中國）有限公司擬任投資經理周勻指，從

宏觀經濟層面來看，近期中國經濟數據邊際改善，製造業採購經理指數（ＰＭＩ）、工業企業利

潤出現築底跡象，財政政策邊際上也開始轉向正面。另一方面，房地產市場依然較為低迷，房貸

利率下降似乎尚未刺激房地產銷售以及促進房屋貸款回暖，投資者應關注流動性風險問題。此外

，近期環球利率上升，中美利差或可能會限制中國國內貨幣政策空間。



＊企業盈利或改善看好科技股，債券投資短期應以防禦為主＊



市場方面，施羅德仍相對看好Ａ股市場，由於中國企業盈利可能處於周期性低位，未來亦可

能伴隨工業生產物價指數（ＰＰＩ）觸底回升而改善。從估值角度來看，Ａ股同樣優於中國國內

其他資產類別。就板塊而言，對科技板塊看法轉向樂觀，在經過近兩年的波動周期後，周期性電

子產品庫存逐步出清（即供過於求回到供需平衡的狀態），同時國內科技公司新推出的產品也將

利好科技股。

債券方面，經濟數據改善以致利淡固定利率債券情況得以紓緩，同時地方政府再融資債券密

集發行，可能會造成供給壓力，短期投資策略上，應以防禦為主，並降低存續期及留意票面利率

。信用債方面，城投債和房地產的基本面仍未有明顯改善，但淨融資額持續下降，而需求方的資

金配置壓力依然較大，相對看好高評級債券。（ｗａ）

