《經濟通通訊３１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



堅定不移走中國特色社會主義婦女發展道路

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國家主席習近平３０日下午在中南海同全國婦聯新一屆領導班子成員集體談話並發表講話稱，要

堅定不移走中國特色社會主義婦女發展道路，激勵廣大婦女自尊自信、自立自強，奮進新徵程、

建功新時代，為中國式現代化建設貢獻巾幗智慧和力量。



財政部：引導保險資金長期穩健投資

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財政部日前發布通知提出，引導國有商業保險公司長期穩健經營，更好發揮中長期資金的市場穩

定器和經濟發展助推器作用，加強對國有商業保險公司的長周期考核。



堅定信心積極行動，長期配置正當時

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易方達基金董事長（聯席）兼總經理劉曉艷撰文指出，可以將投資股市的收益分解成三部分，即

企業盈利增長、股息收益和估值變化，綜合這三方面來看，集中了中國優質企業的Ａ股市場整體

下行風險有限，當前時點具備長期配置價值。





《上海證券報》



堅定不移走中國特色社會主義婦女發展道路

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國家主席習近平３０日下午在中南海同全國婦聯新一屆領導班子成員集體談話並發表講話稱，要

堅定不移走中國特色社會主義婦女發展道路，激勵廣大婦女自尊自信、自立自強，奮進新徵程、

建功新時代，為中國式現代化建設貢獻巾幗智慧和力量。



逾５２００家Ａ股公司三季報「交卷」

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Ｃｈｏｉｃｅ數據顯示，截至１０月３０日晚８時，滬深北交易所共有５２１９家Ａ股公司三季

報「交卷」。其中，４１８８家公司盈利，占比八成以上。



堅定信心，Ａ股長期配置正當時

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易方達基金董事長（聯席）兼總經理劉曉艷撰文指出，當前中國經濟處於持續恢復進程中，無論

從經濟基本面還是宏觀政策方面來看，都對中國經濟長期向好抱有堅定的信心。未來將發揮公募

基金專業機構投資者作用，積極行動，把握配置機會，努力為投資者創造良好的長期回報。





《證券時報》



堅定不移走中國特色社會主義婦女發展道路

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國家主席習近平３０日下午在中南海同全國婦聯新一屆領導班子成員集體談話並發表重要講話稱

，要堅定不移走中國特色社會主義婦女發展道路，激勵廣大婦女自尊自信、自立自強，奮進新徵

程、建功新時代，為中國式現代化建設貢獻巾幗智慧和力量。



Ａ股三季報穩健向上，消費出行板塊不負期待

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截至１０月３０日晚，據統計數據顯示，已披露２０２３年三季報業績的５１０３家公司中，有

４１１３家前三季度實現盈利，占比超過８０％；２５７１家公司淨利潤較２０２２年前三季度

增長，占比超過五成。Ａ股業績整體呈現穩健向上趨勢。



國有險企考核周期拉長，大量險資入市在望

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財政部消息顯示，《關於引導保險資金長期穩健投資，加強國有商業保險公司長周期考核的通知

》近日已發布，明確將國有商業保險公司經營效益類績效評價指標「淨資產收益率」由當年度考

核調整為「３年周期指標＋當年度指標」相結合的考核方式。（ｌｃ）

