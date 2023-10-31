《神州經脈》１０月中國官方製造業ＰＭＩ重歸萎縮區間，工業板塊急跌，外資快速流出，

滬綜指低開低走，逼近三千關，不過午後見金融股托市，房地產板塊先跌後回，滬綜指跌幅收窄

，全日（３１日）跌０﹒０９％，報３０１８﹒７７點，三千關力保不失，深成指跌０﹒６５％

，創業板指跌０﹒４８％。

兩市全日成交９１８３億元（人民幣．下同），跌出萬億關，按日下跌１１﹒５％，陸股通

淨流出４７﹒５３億元。

外資連續數月急撤出Ａ股，滬綜指更在１０月２０日失守三千點，月內創下自去年１１月以

來新低。就在經濟信心低迷之際，中央政府在上周三（２５日）罕見祭出重磅經濟刺激措施，增

發１萬億元國債並提高相應全國財政赤字，帶動股市在月底連續上升五個交易日，至今日稍跌收

官。累計全月滬綜指下跌２﹒９５％，三千關失而復得，但仍未企穩。外資全月循陸股通淨流出

４４７﹒８６億元，較上月多出兩成，但仍遠低於８月的淨流出８９６﹒８３億元。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日小幅高開後一度微升至日內高位７﹒３１３０，隨

後掉頭走低並持續在區間震盪，午後低見７﹒３１９１，至尾盤略有回升，收報７﹒３１７６，

較上個交易日４時３０分收盤價升４點子。雖然官方製造業ＰＭＩ遜於預期，但直接擾動不大，

全日波幅僅６１點子。總結全月，人民幣即期收跌０﹒２４％，連續三個月錄得頹勢。

今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１７７９，較上個交易日升２點子，八連升，續創１０月

１３日以來逾兩周新高，與市場預測偏離仍超１２００點，上個交易日報７﹒１７８１。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家統計局公布，１０月製造業ＰＭＩ為４９﹒５％，比上月下降０﹒７個百分點，降至

收縮區間，遜於市場預期的持平上月５０﹒２％，創３個月新低。至於當月非製造業商務活動指

數為５０﹒６％，比上月下降１﹒１個百分點，仍高於臨界點，惟處於１０個月低位。統計局高

級統計師趙慶河解讀數據，將製造業景氣水平有所回落，歸咎於受中秋、國慶節日休假，節前部

分需求提前釋放等因素影響。



２﹒ 據《新華社》報道，國務院原總理李克強的遺體將於１１月２日在北京火化。１１月２日

，首都天安門、新華門、人民大會堂、外交部，各省、自治區、直轄市黨委和政府所在地，香港

特別行政區、澳門特別行政區，各邊境口岸，對外海空港口，中國駐外使領館將下半旗誌哀。



３﹒ 實施近４年、俗稱「黑碼」的內地出入境健康申報全面取消。海關總署公布，決定自

２０２３年１１月１日零時起，出入境人員免於填報《中華人民共和國出╱入境健康申明卡》，

但有發熱、咳嗽、呼吸困難、嘔吐、腹瀉、皮疹、不明原因皮下出血等傳染病症狀，或已經診斷

患有傳染性疾病的出入境人員須主動向海關進行健康申報，並配合海關做好體溫檢測、流行病學

調查、醫學排查、採樣檢測等衛生檢疫工作。如有隱瞞或逃避檢疫的，將承擔相應法律責任；引

起檢疫傳染病傳播或者有傳播嚴重危險的，承擔相應刑事責任。



４﹒ 阿里雲今日在２０２３雲棲大會正式發布通義千問２﹒０版本，指該版本用的是千億參數

的基礎模型，在閱讀理解、邏輯思維、文學創作、通用數學、幻覺抵御等方面的能力都有大幅提

升。通義千問Ａｐｐ同日上線，支持語音對話等功能。阿里雲同日發布高校計劃「雲工開物」，

計劃將為中國所有在校大學生免費提供一台雲服務器，所有高校學生可享受３００元免費額度。

阿里巴巴集團主席蔡崇信則透露，目前中國８０％的科技企業和一半的大模型公司都跑在阿里雲

上面，阿里雲希望成為ＡＩ時代最開放的雲，幫助各行各行業、特別是中小企業把壓力轉化成為

巨大的生產力。



５﹒ 加拿大政府以私隱和安全風險為理由，禁止公職人員在政府發放的流動通訊設備下載安裝

中國通訊程式微信。中國外交部發言人汪文斌今日在例行記者會上表示，中方對此堅決反對，批

評加拿大政府在沒有任何真實證據的情況下，打著維護數據安全的幌子，出台針對中國企業的禁

令，是典型的泛化國家安全概念，濫用國家力量，無理打壓特定國家企業行為。



６﹒ 萬科今日在內地交易所互動平台上回應投資者提問指，境外市場出現有關公司的不實猜測

，導致公司美元債價格上周起大幅波動。萬科強調，目前各項資金排布和還款安排都在有序進行

中，公司已連續１４年保持經營性現金流為正，１－９月覆蓋新項目地價支出後仍然保持為正，

同時公司會密切關注市場變化，積極加強與債券投資人的溝通，協助投資人更好地了解公司財務

與經營情況，引導市場價格回歸合理水平。



７﹒ 據《華爾街日報》報道，美國新出口管制可能迫使英偉達（Ｎｖｉｄｉａ）取消明年數十

億美元的對華先進製程晶片訂單，或導致中國科技公司無法獲得關鍵的ＡＩ資源。知情人士稱，

中國大公司明年訂單額超過５０億美元（約３９０億港元）；包括阿里巴巴、百度、

ＴｉｋＴｏｋ母公司字節跳動等都已下了明年訂單。中國貿促會新聞發言人張鑫表示，美方新發

布的對華半導體出口管制規則，這些措施嚴重違反了市場經濟原則和國際經貿規則，加劇了全球

半導體供應鏈撕裂與碎片化風險。



８﹒ 網上流傳「大疆被美國罰款４４０億元」相關文章，大疆創新高級戰略總監兼對外新聞發

言人張曉楠今日表示，這個是自媒體發酵的內容。相關案件在今年４月陪審團的裁決金額是

２﹒７９億美元（折合２０億元人民幣），案件仍在審理過程中，截至目前並沒有更新的判決信

息，所以該網絡傳言是謠言。（ｓｌ）

