《鍾之日記》１０月３１日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



１０月中國官方製造業ＰＭＩ重歸萎縮區間，工業板塊急跌，外資快速流出，滬綜指今早低

走，一度逼近三千關，不過午後見金融股托市，房地產板塊先跌後回，滬綜指跌幅收窄，全日跌

０﹒０９％，報３０１８﹒７７點，三千關力保不失，深成指跌０﹒６５％，創業板指跌

０﹒４８％。

兩市全日成交９１８３億元人民幣，跌出萬億關，按日下跌１１﹒５％，陸股通淨流出

４７﹒５３億元人民幣。

外資連續數月急撤出Ａ股，就算９月多項數據顯示經濟靠穩，第三季ＧＤＰ同比更增漲

４﹒９％遠優於預期，結果股市表現不但無改善，更因擔心中國放緩經濟提振力度而觸發新一輪

跌浪，恐慌心態導致滬指在１０月２０日失守三千點，月內創下自去年１１月以來新低。

就在經濟信心低迷之際，中央政府在上周三（２５日）罕見祭出重磅經濟刺激措施，增發１

萬億元國債並提高相應全國財政赤字，帶動股市氣氛向上，在月底連續上升五個交易日，並於今

日稍跌收官。累計全月滬綜指下跌２﹒９５％，三千關失而復得，但仍未企穩。



＊港股頹勢持續，美議息前摔倒＊



恒指今早低開６８點或０﹒４％，報１７３３７，其後內地公布最新製造業ＰＭＩ由９月份

的５０﹒２，跌至１０月份４９﹒５的收縮水平，非製造業ＰＭＩ雖亦由５１﹒７降至５０﹒６

，惟幸仍處於擴張水平。然而，恒指在缺乏有利因素情況維持偏軟走勢，中午收市前曾低見

１７０６９，午後初段進一步跌至１７０４２的全日低位後逐步收復失地，惟跌幅仍然接近

３００點。恒生指數收報１７１１２，跌２９３點或跌１﹒７％，總結全月港股下跌３﹒９％，

連跌三個月。

恒指在１０月２４日低見１６８７９點，並收１６９９１點收低於１７０００關口，其後展

開反彈，惟明顯受制於２０天線（現約１７４５０）。聯儲局展開為期兩天的貨幣政策會議，市

場等待明晚（１１月２日凌晨）公布的議息結果，市場預料維持利率不變。



＊房債風險傳至萬科，公司澄清沒見起色＊



內房危機沒拆除，一向穩健的萬科（０２２０２）（深：０００００２）明年有約１００億

人民幣左右的美元債到期，在內地收緊房地產融資政策的大環境下，外界對萬科流動性情況的擔

憂增加，引致萬科境外美元債上周起價格跳水，並影響到萬科今日的ＡＨ股價，Ａ股收跌

２﹒３％，Ｈ股更大跌３﹒６％，一度創下７﹒２港元的新低，收市報７﹒３２港元。

萬科在盤中透過內地交易所互動平台澄清，公司基本面沒有出現任何問題，近期境內債券出

現波動主要是市場情緒波動所致，而境外市場出現有關公司的不實猜測，導致公司美元債價格大

幅波動。目前公司各項資金排布和還款安排都在有序進行中，會密切關注市場變化，積極加強與

債券投資人的溝通，協助投資人更好地了解公司財務與經營情況，引導市場價格回歸合理水平。

儘管如此，萬科境內債今日仍明顯走低，「２１萬科０２」和「２０萬科０８」跌超１７％

。

恒大（０３３３３）今日在微信公眾號宣布中山恒大悅瓏灣３棟、７棟、１２棟昨日集中交

付。文章稱是「幸福如期兌現」，中山恒大悅瓏灣「保交樓」的階段性成績值得肯定，也代表了

恒大走出困境的決心與努力。不過，恒大股價繼續下沉，再挫３﹒７％，報０﹒２０５港元。



＊險資不肯入市，放寬考核有無用？＊



內地當局繼續出招提振Ａ股。中國財政部發布通知提出，引導國有商業保險公司長期穩健經

營，更好發揮中長期資金的市場穩定器和經濟發展助推器作用，加強對國有商業保險公司的長周

期考核。內媒引述業內人士認為，對國有商業保險公司實施長周期考核，有助於增強其投資股票

、基金等權益類資產的積極性和穩定性，提升其參與資本市場的廣度和深度，推動資本市場的高

質量發展。

新規提高險資對權益類資產波動性的容忍度，某程度上能鼓勵險資投資權益類資產，不過歸

根究底，大市表現才是決定險資入市意願的最大要素。所以即使財政部放寬考核要求，亦難以鼓

勵險企在淡市下大舉入市，以中國人壽（０２６２８）作例子，今年第三季盈利更只有５３００

萬元人民幣，幾乎可以說是盈利清零，原因就是受權益市場持續低位運行影響，投資收益下滑所

拖累。

內險股表現個別，財險（０２３２８）挫２﹒８％，人保（０１３３９）跌１﹒２％，國壽

（０２６２８）跌０﹒９％，中國平安（０２３１８）跌０﹒７％，新華保險（０１３３６）揚

０﹒２％，太保（０２６０１）價升１﹒５％。





＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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